大罷免投票倒數 賴清德：最後一哩路大家加油

兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會指出，在野黨不僅未具體回應人民訴求，還反其道而行、抹黑罷免運動，用不實指控攻擊公民團體，令人遺憾。（圖由民進黨提供）

2025/07/24 05:30

感謝公民團體守護台灣民主

〔記者陳政宇／台北報導〕廿四件國民黨立委罷免案投票在即，兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，感謝那麼多公民站出來守護台灣的自由民主，堅持反併吞、護主權，「最後一哩路大家加油」；他並指出，在野黨不僅未具體回應人民訴求，還抹黑罷免運動，用不實指控攻擊公民團體，令人遺憾。

民進黨昨召開中常會，席間播放三支罷免團體所製作的催票影片。據轉述，賴清德表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣，展現憲法賦予的權利，其訴求是熱愛國家、守護下個世代的自由民主生活方式，在國家需要的時候堅持到底，令人欽佩。

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話鋒一轉，賴清德說，在這個過程中，在野黨不僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控攻擊公民團體，令人遺憾。但也因為有罷免、有反罷免等多元聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。

此外，賴清德向黨內喊話說，民進黨創立於戒嚴時代，民進黨的使命就是推翻專制獨裁，要催生民主、深化民主、鞏固民主，深刻知道民眾在戒嚴時代的痛苦。

「現在我們肩上最重要的責任，就是守護民主」，賴清德指出，台灣的民主成就為世界所稱羨，人民就是國家的主人，而公職人員則是國家的公僕，是為了服務人民而存在。

他呼籲，在關鍵時刻，一定要地站出來，團結守護國家，堅持反併吞、護主權的全民路線、台灣共識，堅定守護憲政體制，堅定捍衛民主自由的生活方式，要讓彼此珍惜且寶貴的自由民主，大家所熟悉的日常可以代代相傳，「這就是我們當前義不容辭的使命，最後一哩路大家加油！」

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