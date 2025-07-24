童子賢爆「自派施工隊修繕學校」》張峻：花縣府善款愈來愈少 其來有自

花蓮縣議會議長張峻常代收善款，協助企業及慈善團體濟助弱勢家庭。（花蓮縣議會提供）

2025/07/24 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕大罷免首波投票日最後四十八小時，和碩科技董事長童子賢爆出，因擔心善款捐縣府會被「繞一手」，決定自派工班到花蓮協助修繕學校，昨引發輿論譁然。花蓮縣議會議長張峻昨天透露，事實上也有很多企業界及善心團體，對縣府也極度不放心，多次直接請他幫忙發放，現在想想原來善款愈來愈少，其來有自。

張峻：企業及善心團體 不放心縣府

張峻指出，花蓮縣從「○二○六」、「○四○三」等兩次強震過後，經常有外縣市及本地的企業或慈善團體，希望透過議會協助發放救濟物資，一開始他還擔心會影響縣府，但對方相當堅持，他並沒有和縣府搶功的想法。

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張峻表示，還有花蓮在地的企業家，曾一口氣捐贈麥當勞花蓮中正店和花蓮吉安店套餐兌換券三千張，希望嘉惠貧苦兒童，幾經考慮後也找上議會，為什麼不透過縣府來發放？現在想想真的不難理解。

胡仁順：傅亂花善款 曾引發退款潮

民進黨花蓮縣議員胡仁順也說，「○二○六」地震花蓮收廿七億元善款，花蓮縣政府卻爆出各種運用爭議，拿去補貼石材業損失、印光碟大禮包、挪用善款修繕公家建築，當時擔任縣長的傅崐萁找張善政當善款委員會召集人，卻拒絕每月公布捐款流向明細，捐款的四八六先生、館長都曾嗆縣府退款，更引發網友申請退款潮。

胡仁順指出，台積電在「○二○六」地震最初發起捐款助花蓮，但傅崐萁運用善款的紀錄太差；二○二二年的「○九一八」池上地震，花蓮縣南區受災慘重，台積電慈善基金會董事長張淑芬親自到花蓮勘災、派自家工班至黃單戶家中估經費後修繕，「○四○三」地震也循同樣模式。

至於慈濟歷年與縣府的合作，包括援建老舊校舍、去年地震後花蓮中繼屋也在興建中，都不是直接現金捐款。胡仁順表示，此舉美其名可不受採購法限制、可增加效率，但如同童子賢所說，極可能也是擔心捐款會被攬成「縣府德政」。

他說，花蓮去年地震善款不到八億元，就是捐款民眾信心崩盤，災民參加縣府的說明會議，不開放記者、沒有會議記錄、禁止災民錄音錄影，就是怕負面訊息影響捐款。

蕭美琴贈帆布保護操場 被迫「吃土」

胡仁順也加碼爆料，副總統蕭美琴二○一六年立委選後，曾捐多面大型廣告帆布給花蓮的三級棒球隊，用來覆蓋並保護紅土操場，幫球隊省了不少費用，但當時的立委王廷升、花蓮縣府教育處卻抨擊「政治力介入校園」，蕭美琴為了不讓學校困擾，還交代學校把帆布「正面朝下」，「我和蔡英文總統臉吃土沒關係」，勉勵小球員好好練習並加油。

胡仁順說，傅崐萁夫婦將自己照片印上縣內米袋、國小聯絡簿等物品，那就不是政治力介入校園？縣府、國民黨就是搞雙標。

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