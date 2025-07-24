童子賢加碼爆「花蓮鬼故事」 捐款地震受災校 要經縣府

和碩董事長童子賢（右）、葉春蓮葉霸老師（中）及鷹爸徐柏岳（左）喝咖啡，意外爆出一段地震後捐款「花蓮鬼故事」。（曙光花蓮提供）

2025/07/24 05:30

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢前天回花蓮挺罷免國民黨立委傅崐萁，與「葉霸」葉春蓮老師、「鷹爸」徐柏岳喝咖啡，意外爆出一段「花蓮鬼故事」；童提到，他在地震後捐款縣府，卻被公益團體前輩忠告不要捐，改捐受災學校，捐了卻讓校方被縣府恐嚇「不能收」、「叫他們捐到縣府」，要求繞一手讓縣府分配，他因此決定直接派施工團隊到學校修繕。

恐嚇校方不能收 須捐縣府分配

徐榛蔚反駁：有證據 馬上辭職

由於大罷免首波投票進入最後兩天，傅妻、花蓮縣長徐榛蔚昨天立即開記者會反駁，強調自己從未下令恐嚇學校，要向童提出嚴正抗議，不排除提告。她說，若拿得出證據，「我馬上辭職」，否則請童廿四小時內道歉。

請繼續往下閱讀...

童子賢前天與葉霸、鷹爸喝咖啡聊是非，三人從花蓮縣民拿到的「弟子傅崐萁敬獻」金紙、印有傅崐萁夫妻和傅家父母照片的悠遊卡、有傅崐萁照片的國小聯絡簿等等，講到後來童忍不住爆料。

童子賢說，他個人與公司共捐七千多萬元給縣府及民間社團，後續卻有做公益的前輩電話告知「別再捐給縣府，經費沒有獲得正常分配」，縣府還會跟災民說「這是縣長特別給你的」，一開始他也不信，經打聽才發現是實情。

童子賢回憶，後來公司直接到災區國小捐款，學校竟被縣府恐嚇「不准接受台北來的人直接捐款，否則就不客氣！」還說「叫他們捐到縣政府」，意思是再繞一手，由縣府統一分配；後來和碩改派施工團隊，直接幫助教育機構修繕受損的建築，就不用擔心捐款的紛擾。

他說，透過這一些事情，才慢慢了解為什麼花蓮這麼離譜。童子賢認為，傅崐萁夫婦分別當立委、縣長，對外常說「兩人同心其利斷金」，如果有做事他也會支持，但顯然事與願違。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法