「新竹雙罷」衝刺 籲市民勇敢投同意票

罷免王鴻薇的「山除薇害」發言人阿美到竹市聲援「新竹雙罷」，合體林志潔一起車隊掃街。（記者洪美秀攝）

2025/07/23 05:30

〔記者洪美秀、謝君臨、劉宛琳、吳昇儒／綜合報導〕中選會昨天公布首波廿四名國民黨立委及縣市首長罷免案的投票人數與罷免門檻，並提醒本週六（廿六日）舉行投開票，且根據「公職選罷法」規定，罷免案投票結果需同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即為通過，而新竹市的立委鄭正鈐的罷免案，投票人數卅五萬七○六三人，其中廿五％是八萬九二六六人，停職市長高虹安的罷免案，投票人數卅六萬○三一一人，廿五％是九萬○七八人，兩人罷免案通過門檻都需達九萬上下的同意票，且必須同意票大於不同意票，罷免案才算通過。

罷免鄭正鈐、高虹安 門檻票數9萬上下

「新竹雙罷」總部除持續進行車隊掃街宣傳，罷免王鴻薇的「山除薇害」發言人阿美也與「新竹雙罷」合體在北區掃街請託，竹市也有許多百工百業正面表態支持大罷免，阿美呼籲市民勇敢站出來投票，投給台灣及新竹市希望與未來。

請繼續往下閱讀...

「新竹雙罷」昨與立法院民進黨團共同舉行記者會，指控國民黨立委鄭正鈐十大罪狀，並針對鄭日前控告罷團誹謗的三次訴訟，與律師前往台北地檢署提出誣告告訴，希望民眾廿六日出門投下同意罷免票，下架不適任立委。

罷團控鄭正鈐10大罪狀 提誣告告訴

「新竹雙罷」發言人林志潔表示，鄭正鈐十大罪狀包括赴中跪舔中國全國政協主席，回台提出毀憲亂政法案；助理控鄭接受中資介選；要求陳情民眾給付助理薪資，涉犯貪污罪；低薪高報助理費，涉侵占公益款項；推動法庭直播，但自身案件卻要求法官清場；包庇暴力討債；上百件官司纏身，和詐騙集團糾纏不清；濫用公家資源反罷免；弱化台灣，拍片鼓勵民眾投共；恫嚇霸團，干擾罷免。

對此，鄭正鈐辦公室表示，記者會內容毫無新意，都是過去早已澄清、駁斥的老調重彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法