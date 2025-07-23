（桃園）罷牛煦庭門檻88517票 拚投票率7成

「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊志工在中壢區路口舉牌為「同意罷免」催票。（記者李容萍攝）

2025/07/23 05:30

罷團目標為去年當選票數11.6萬 志工繼續宣講催票

〔記者鄭淑婷、周敏鴻、李容萍、黃政嘉／桃園報導〕中央選舉委員會昨公告七月廿六日國民黨立委罷免案的選區投票人數，依公職人員選舉罷免法，罷免案要通過須「雙門檻」，除了同意票多於不同意票，且同意票數要達原選舉區選舉人總數四分之一以上，桃園市「六區全罷」以罷免第一選區立委牛煦庭的門檻最高，同意票須超過八萬八五一七票。

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桃一選區「桃園罷牛，淘汰牛氓」團隊在罷免連署成案時，已確立目標「同意罷免票要超過牛去年當選立委的票數十一萬六五七一票」，當時投票率七十二．二五％；罷牛案領銜人陳曉煒說，罷免投票率接近七成就有機會達到前述目標，也贏過不同意票，最後三天志工們會繼續宣講，相信多一個人看見罷團的決心，同意票就會再多一票。

罷免涂權吉 估至少逾8萬同意票

桃二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick說，團隊評估要催出超過八萬張同意罷免票才能過關，「門檻相當高，不敢樂觀」，倒數時刻請大家每天至少打五通電話拉票，屆時出門投同意票，一同完成歷史任務，否則國會在未來三年恐將更加混亂，國家安全處於更大的風險，台灣人的命運將被中國決定。

破蛋除魯︰表態同意增 選情趨樂觀

桃三選區「中壢．破蛋除魯」罷免立委魯明哲領銜人羅怡雯說，選民近來對於罷免案的風向比之前更願意表態，且是「同意罷免」多於「不同意罷免」，選情越來越樂觀，但未到投票日，不會掉以輕心，關鍵時刻持續遍地開花掃街、掃市場、站路口，激勵鄉親廿六日一定要出來投票，把握公民監督國會的機會。

罷免萬美玲 爭取中間選民站出來

桃四選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城依去年立委選舉情況推估，罷萬案投票率至少要六十五％，才有機會達到同意罷免票的門檻，萬雖操作成藍綠對決，其實最主要是公民意志，罷團除了辦宣傳晚會，志工照樣站路口、掃夜市，爭取更多中間選民罷萬。

罷呂清玲︰民心思變 鼓勵民眾幫拉票

桃五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲發言人吉媽說，團隊密集站街頭、辦客廳會，感受平鎮、龍潭鄉親表態支持罷免的人變多，民心思變，不過國民黨擅長綿密的組織動員，罷團不敢掉以輕心，會持續在交通尖峰時刻的人潮熱點舉標語，鼓勵民眾投同意罷免票並幫忙拉票。

桃六刪邱 路口舉牌、夜市掃街

桃六選區罷免立委邱若華的「桃六刪邱」團隊發言人傑米表示，沒有估計投票率或可能拿到的同意罷免票數，投票前透過路口舉牌、夜市掃街等曝光宣傳，也與其他罷區連動打空戰，儘可能地催出同意票。

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