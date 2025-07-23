集集罷游顥布條遭毀 罷團提告斥奧步

南投罷免立委游顥位在集集鎮的布條遭毀損，罷團已報警提告。（罷團「去游除垢」提供）

2025/07/23 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在八月廿三日投票，昨在游顥選區的集集鎮出現罷免布條遭破壞，由於布條係由地主自行掛在私有地，卻遭人蓄意剪毀，罷團「去游除垢」痛批，日前游顥陣營才發動回收罷游扇子文宣，宣稱可兌換紫南宮錢母，現在又傳出罷免布條遭毀損，質疑反罷陣營頻出奧步，已報警提告毀損與妨害罷免，呼籲民眾理性，切勿以身試法。

去游除垢︰地主合法掛在私地

罷團「去游除垢」表示，目前罷團所有「同意罷免」標語布條，均設在地主或屋主同意的私宅與私有地，依法合規，絕非違法懸掛在公共空間，但此次在集集出現的破壞布條行為，不僅構成毀損罪與侵害財產權，更是粗暴踐踏人民表達民主的自由。

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罷團說，由於上週游顥陣營才發動「蒐集罷團扇子換紫南宮錢母」行動，企圖以物質誘因妨害罷免文宣流通，現在又爆出布條遭剪毀，反罷陣營的惡意行徑，可說「一樁接一樁」。

控游營集扇換錢母 妨害罷免

罷團強調，集集罷免布條遭毀損，已由前集集鎮長陳紀衡陪同地主報案，並提醒反罷支持者與其背後操盤手，「罷免」是憲法賦予人民的權利，張貼罷免布條文宣皆屬合法行為，任何破壞行徑都已觸法，將依法追究到底，並呼籲支持者若發現布條遭破壞，應立即通報罷團與警方。

游顥陣營︰與布條遭毀損無關

游顥陣營回應，罷團製作的罷游扇子文宣充滿抹黑言論，才會以此方式鼓勵鄉親蒐集回收，以免誤導民眾，至於罷團布條遭毀損，則與游顥辦公室無關，呼籲罷團切勿影射栽贓，並提醒鄉親應理性判斷文宣與訊息真偽，以免遭假訊息操弄。

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