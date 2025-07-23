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    投開票所設在空屋、葬儀社 中市議員質疑干擾

    台中市這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、葬儀社、半露天的空地。（市議員曾朝榮提供）

    台中市這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、葬儀社、半露天的空地。（市議員曾朝榮提供）

    2025/07/23 05:30

    〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕大罷免七月廿六日投票倒數，台中市民眾卻發現這次有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，甚至有葬儀社、半露天空地，市議員曾朝榮、江肇國懷疑選務單位製造投票障礙，讓廿五％罷免門檻難度提高，質疑選舉不公正。

    選委會︰沿用多年

    這次中五選區（北屯、北區）投開票所變更二十多處，曾朝榮表示，這次投開票所設置地點詭異，有車庫、半露天空地，還有廢棄幼兒園、修車廠，甚至有葬儀社，恐讓民眾卻步，有的地點巷道狹窄，也沒有無障礙設施，質疑這次罷免選務工作有技術性干擾，讓民眾投票不便，降低投票意願。

    江肇國更指，投開票所設在工地、車庫、空屋等奇怪的地點，讓人疑惑「這裡真的可以投票嗎？」但台中市選委會設置地點已確定，呼籲選民投票當天務必仔細查看投開票所周遭及內部有無異狀，開票時也要到現場監看開票。

    選民也發現，南屯區有兩處民宅投開票所，質疑選務公平性，台中市選委會表示，這兩處投開票所自二○○二年起沿用至今，歷經四屆屆立委選舉，皆使用相同地點與名稱，並無臨時更改或特別設置情況，至於其他投開所票都經里長等相關人士會勘決定，一切公平公正。

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