台中罷免門檻》黃健豪93587票 羅廷瑋69359票

罷團與綠營民代聯合車掃，呼籲投同意罷免票。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/23 05:30

廖偉翔要有84430張同意票 罷團25日選前之夜 導演王小棣站台

〔記者黃旭磊、蔡淑媛、陳建志／台中報導〕廿六日（週六）就要舉辦大罷免投票，多名民進黨台中市議員昨前往水湳市場等路口催票爭取支持罷免，台中市長盧秀燕則宣布從今天下午起請假陪台中三位藍委掃街；而罷團廿五日晚間六點半將於東區振興路一四八號舉行罷免選前之夜，導演王小棣首度為罷團站台，呼籲大罷免大成功。

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雙門檻 同意票要多於不同意票

而依中央選舉委員會及罷團估計，依公職人員選舉罷免法第八十一條等相關規定，罷免羅廷瑋需有六萬九三五九人投同意票，罷免廖偉翔需有八萬四四三○人投同意票，罷免黃健豪需有九萬三五八七人投同意票，且有效同意票數要多於不同意票數，達到雙門檻才能成功罷免。

三區罷團包括「中四廢翔」、「中五斷健二．○」及「中六敲羅」，昨天擺出選前之夜陣容，罷團表示，廿五日晚間六點半將於東區振興路一四八號（振興三井停車場）進行最後衝刺，導演王小棣首度為罷團站台，立委沈伯洋、蔡其昌及何欣純連袂發聲，樂團農村武裝青年及P!SCO、饒舌歌手閩南狼登台歡唱催出罷免同意票。

衝刺催票 綠營、志工站路口

「中四廢翔」志工從昨天早上七時趕往朝馬等十多個路口宣傳，高呼「罷免是愛」請投同意，沿途遇到不少騎士比讚稱「大成功」，「中六敲羅」志工也由台中市議員陳雅惠陪同，深入中西區巷弄發放文宣。

台中市議員陳淑華昨天趕往水湳市場，途中遇到前市議員賴佳微騎車經過，兩人一起比小愛心呼籲選民一定要出來投票，而市議員林祈烽陪同護國保台屏東隊趕往文心路口宣講，立委徐富癸帶領鄉長、議員、鄉親四十多人為罷團打氣。

市議員黃守達與民進黨發言人吳崢昨天至向上市場懇請民眾踴躍投下「同意罷免」票，熱情鄉親爭相與吳崢合照，民眾鼓勵「這樣就對了，台灣就靠你們了」，市議員何文海預計今天陪「中四廢翔」進行車隊掃街。

藍反罷 韓國瑜、盧秀燕陪車掃

反罷陣營方面，立法院院長韓國瑜昨天為黃健豪站台車掃，盧秀燕晚間則陪羅廷瑋及廖偉翔至南區忠明南路及南屯區南屯路進行車隊掃街，沿途有不少民眾打氣加油。

中部罷免團體合體，七二五台中選前之夜，號召中部罷免志工總動員全力衝刺。（記者廖耀東攝）

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