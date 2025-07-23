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    首頁　>　政治

    李彥秀打「萬安牌」 喊這次好難

    國民黨立委李彥秀與台北市長蔣萬安在南港合體車掃，叮嚀支持者一定要蓋「不同意罷免」。（記者孫唯容攝）

    國民黨立委李彥秀與台北市長蔣萬安在南港合體車掃，叮嚀支持者一定要蓋「不同意罷免」。（記者孫唯容攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者孫唯容、甘孟霖、董冠怡、蔡愷恆／台北報導〕台北市五名國民黨立委罷免將於七二六投票，李彥秀昨再打「萬安牌」，與台北市長蔣萬安在南港合體車掃，還忍不住吐露心聲「這次真的好累！好難！」王鴻薇昨上午找黨主席朱立倫、下午由蔣萬安陪車掃，徐巧芯已連續多天車掃，昨由謝龍介陪同繼續拜票。

    李彥秀昨在等待蔣萬安前來陪同車掃時，不斷提醒現場約五十餘名支持者如何投票，一定不能投錯；另因稍早有陣雨，她詢問蔣幕僚「市長有帶帽子、雨衣嗎？」獲知「沒有」後，決定不戴「拚了！」也忍不住隨口說，「這一次真的好難！好累！」

    王鴻薇同天端出「主席牌」、「萬安牌」；朱立倫說，最近每天都很關心天氣，希望天氣不要影響大家投票，能順利完成反惡罷。王鴻薇對於百工百業相繼表態挺罷免說，尊重每個人的意見，認為更多人不同意罷免，尤其很多中小企業都不同意罷免。

    謝龍介陪徐巧芯車掃，說是代表南部鄉親來相挺，支持者告訴他「如果你支持徐巧芯，明年選市長我們就支持你」，讓他聽了很感動。

    前台大校長管中閔則為賴士葆獻出首次掃街，他說，不只是因為要體驗人生，而是大罷免是荒唐的民主鬧劇，「大罷免若成功，台灣的民主就會倒退。」

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