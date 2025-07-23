北市綠議員、罷團合體 車掃催票

台北市議會民進黨團車掃第二天，輪到信義、南松山選區，合體罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」車掃。（記者董冠怡攝）

2025/07/23 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕週六大罷免投票，台北市議會民進黨團「台北同意罷」車掃催票，昨第二天在信義、南松山登場，市議員洪健益、許淑華、張文潔與罷免徐巧芯的罷團「剷除黑芯」合體，眾人在出發前齊喊同意罷免，隨後上車沿途揮手拜託，獲得不少民眾駐足回應揮手、笑臉比YA，讓罷團說，百工百業紛紛表態支持罷免，好感動。

剷除黑芯︰百工百業都支持罷免

前全聯實業總裁徐重仁、和碩董事長童子賢、資深歌手李恕權與醫界、律師界都表態支持罷免。「剷除黑芯」發言人Roger說，台灣現今面臨關鍵時刻，若罷免失敗，將迎來親共立委持續在國會推動毀憲亂政、削弱國家主權的法案，百工百業都會受到波及，戲劇、文化、音樂、工程、科技業人士願意挺身而出，團結支持護國行動，令人感動。

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許淑華指出，這次罷免不是藍綠問題，而是民眾由下而上發起的公民運動，這些人放下手邊工作，有的甚至留職停薪，還有人遠從美國、英國、澳洲搭機返台，準備投下「同意罷免」票。

現場有一名年長者不滿國會亂象、指太過分也很丟臉，選到「相拍雞仔（鬥雞）真害（很糟糕）」，他也是受害者之一，並批徐巧芯比中指、咬人難看，「七二六一定、拚死也會去投票」。

信義、南松山議員許淑華、洪健益、張文潔和罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」罷團，在捷運松山站外合體車掃。（記者董冠怡攝）

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