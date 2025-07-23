為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市綠議員、罷團合體 車掃催票

    台北市議會民進黨團車掃第二天，輪到信義、南松山選區，合體罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」車掃。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民進黨團車掃第二天，輪到信義、南松山選區，合體罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」車掃。（記者董冠怡攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕週六大罷免投票，台北市議會民進黨團「台北同意罷」車掃催票，昨第二天在信義、南松山登場，市議員洪健益、許淑華、張文潔與罷免徐巧芯的罷團「剷除黑芯」合體，眾人在出發前齊喊同意罷免，隨後上車沿途揮手拜託，獲得不少民眾駐足回應揮手、笑臉比YA，讓罷團說，百工百業紛紛表態支持罷免，好感動。

    剷除黑芯︰百工百業都支持罷免

    前全聯實業總裁徐重仁、和碩董事長童子賢、資深歌手李恕權與醫界、律師界都表態支持罷免。「剷除黑芯」發言人Roger說，台灣現今面臨關鍵時刻，若罷免失敗，將迎來親共立委持續在國會推動毀憲亂政、削弱國家主權的法案，百工百業都會受到波及，戲劇、文化、音樂、工程、科技業人士願意挺身而出，團結支持護國行動，令人感動。

    許淑華指出，這次罷免不是藍綠問題，而是民眾由下而上發起的公民運動，這些人放下手邊工作，有的甚至留職停薪，還有人遠從美國、英國、澳洲搭機返台，準備投下「同意罷免」票。

    現場有一名年長者不滿國會亂象、指太過分也很丟臉，選到「相拍雞仔（鬥雞）真害（很糟糕）」，他也是受害者之一，並批徐巧芯比中指、咬人難看，「七二六一定、拚死也會去投票」。

    信義、南松山議員許淑華、洪健益、張文潔和罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」罷團，在捷運松山站外合體車掃。（記者董冠怡攝）

    信義、南松山議員許淑華、洪健益、張文潔和罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」罷團，在捷運松山站外合體車掃。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播