為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免門檻 李彥秀77972票 羅智強57246票

    北市五立委選區罷免資訊

    北市五立委選區罷免資訊

    2025/07/23 05:30

    同意票須達選舉人總數4/1以上 且多於不同意票 罷團呼籲一人拉一至兩票

    〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕台北市五席國民黨立委罷免案將在週六投票，台北市選舉委員會昨公告各選舉區範圍及投票人數；其中罷免「雙門檻」之一、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，李彥秀所需票數最高為七萬七九七二票以上，羅智強只需五萬七二四六票以上。各罷團以大型造勢、微型巷戰、街頭宣講並行，呼籲參與二階連署的積極支持者，一人拉一至兩票，讓罷免大成功。

    山除薇害︰一定要再積極拉票

    罷免王鴻薇團隊「山除薇害」說，只要參與二階連署的民眾向未連署的民眾拉票，每個人多拉一張票，就能跨過罷免門檻，民眾切勿輕忽自身及動員力量；尤其這是第一次大規模罷免案，雙方動員的力量前所未有，一定要再積極拉票。

    罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，第二階段有將近四萬五千多人連署，這些高度投入、積極想要罷免李彥秀的選民，在第三階段投票，只要一人拉一票，就能突破罷免門檻，團隊非常有信心。

    港湖罷秀︰將密集陸空戰

    另個罷團「港湖罷秀」說，低標票數設定八萬票，每位有連署的民眾拉一至二位沒有連署的，就能有九至十二萬票。兩個團體都強調，最後階段密集的陸空戰都不會少。

    剷除黑芯︰路口、捷運站催票

    罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，有許多不方便連署但願意投票者，都期待七二六的到來。罷團秉持著眼當下，妥善運用每一分資源，已在上下班時間在各個路口、捷運站布下志工，在票票入匭前，絕不會掉以輕心。

    文山退葆︰爭取搖擺選民支持

    罷免賴士葆團隊「文山退葆」說，進入三階後，在路上感受到民眾表態支持、給予鼓勵，比先前多出許多，社群平台、信箱也收穫許多支持；最後一哩路，團隊持續深化陸、空戰，不特別攻擊深藍，而是希望透過保家衛國、反共，訴求讓文山、南中正的社會福利能夠落實，預算不要被亂刪凍，爭取搖擺選民的支持。

    大安強強滾︰造勢、宣講並行

    罷免羅智強團隊「大安強強滾」表示，十八日的「牽手護大安」與企業界名人表態是重要分水嶺，撼動大安傳統經濟藍板塊，報名志工人數大增；最後一週全方位催票，陸戰「小蜜蜂式靈活滲透」進入巷弄，空戰採簡訊與電話催票，還有三輪電動廣告車隊穿梭重要幹道，大型造勢、微型巷戰、街頭宣講並行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播