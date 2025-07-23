罷免門檻 李彥秀77972票 羅智強57246票

北市五立委選區罷免資訊

2025/07/23 05:30

同意票須達選舉人總數4/1以上 且多於不同意票 罷團呼籲一人拉一至兩票

〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕台北市五席國民黨立委罷免案將在週六投票，台北市選舉委員會昨公告各選舉區範圍及投票人數；其中罷免「雙門檻」之一、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，李彥秀所需票數最高為七萬七九七二票以上，羅智強只需五萬七二四六票以上。各罷團以大型造勢、微型巷戰、街頭宣講並行，呼籲參與二階連署的積極支持者，一人拉一至兩票，讓罷免大成功。

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山除薇害︰一定要再積極拉票

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」說，只要參與二階連署的民眾向未連署的民眾拉票，每個人多拉一張票，就能跨過罷免門檻，民眾切勿輕忽自身及動員力量；尤其這是第一次大規模罷免案，雙方動員的力量前所未有，一定要再積極拉票。

罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，第二階段有將近四萬五千多人連署，這些高度投入、積極想要罷免李彥秀的選民，在第三階段投票，只要一人拉一票，就能突破罷免門檻，團隊非常有信心。

港湖罷秀︰將密集陸空戰

另個罷團「港湖罷秀」說，低標票數設定八萬票，每位有連署的民眾拉一至二位沒有連署的，就能有九至十二萬票。兩個團體都強調，最後階段密集的陸空戰都不會少。

剷除黑芯︰路口、捷運站催票

罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，有許多不方便連署但願意投票者，都期待七二六的到來。罷團秉持著眼當下，妥善運用每一分資源，已在上下班時間在各個路口、捷運站布下志工，在票票入匭前，絕不會掉以輕心。

文山退葆︰爭取搖擺選民支持

罷免賴士葆團隊「文山退葆」說，進入三階後，在路上感受到民眾表態支持、給予鼓勵，比先前多出許多，社群平台、信箱也收穫許多支持；最後一哩路，團隊持續深化陸、空戰，不特別攻擊深藍，而是希望透過保家衛國、反共，訴求讓文山、南中正的社會福利能夠落實，預算不要被亂刪凍，爭取搖擺選民的支持。

大安強強滾︰造勢、宣講並行

罷免羅智強團隊「大安強強滾」表示，十八日的「牽手護大安」與企業界名人表態是重要分水嶺，撼動大安傳統經濟藍板塊，報名志工人數大增；最後一週全方位催票，陸戰「小蜜蜂式靈活滲透」進入巷弄，空戰採簡訊與電話催票，還有三輪電動廣告車隊穿梭重要幹道，大型造勢、微型巷戰、街頭宣講並行。

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