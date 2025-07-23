蕭美琴訪捷克遭威脅事件》譴責中國提案 藍白四度封殺

蕭美琴訪捷克遭威脅事件，民進黨團提出要求中國道歉的決議案，昨於立法院程序委員會第四度遭藍白封殺。（記者陳逸寬攝）

2025/07/23 05:30

〔記者林欣漢、陳政宇／台北報導〕時任副總統當選人蕭美琴去年訪問捷克期間，遭中國派員跟監並企圖衝撞座車；多國議會對此跨國恐嚇行徑表達譴責，但立法院民進黨團提出要求中國道歉的決議案，昨於立法院程序委員會因人數不敵藍白，第四度遭封殺，仍無法列入院會議程。

林楚茵批在野黨 不在乎國家元首安全

民進黨團在立法院院會提出決議文，對於蕭美琴出訪捷克被中國蓄意威脅，要求立法院譴責北京當局並要求嚴正道歉，盼朝野守護台灣主權與民主價值，立院也應加速強化國安改革。不過，藍白立委挾人數優勢，接連在院會三度否決於議程外；昨天程序委員會更第四度封殺，無法列入廿五日院會議程。

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民進黨團副幹事長林楚茵昨批評，包括捷克在內的多個國家的國會，都已對中國這種蓄意謀殺他國元首或副元首的行為表示不滿，「但諷刺的是，別國的國會竟然比台灣的第一大在野黨國會議員，還要在乎我們自己國家元首的安全。」

林指出，大罷免正是全民對國民黨親中態度所展現反彈的集體意志，有許多支持罷免的百工百業人士，從其背景來看，不盡然是民進黨的支持者，甚至多數是「中華民國派」，這是國民黨自己造成的因果循環。

蕭美琴日前出席外國記者會時也指出，近年來很多國家開始注意到中國正在將影響力與壓力向外擴張，不僅針對台灣，台灣需要與國際夥伴持續合作，確保在秉持法治與基本人權的國家以及任何地方，都能免受不必要的威脅與恐嚇。她不會因此被威嚇到，不會因此停止發聲或代表台灣人民發聲。

此外，中國長年曲解聯大第二七五八號決議文，但立法院相關共同聲明拖延十個月未處理。林楚茵表示，美國眾議院已通過「台灣衝突嚇阻法案」，若中國對台灣發動攻擊，將會公布中方高官在美國的資產；國民黨立委在面對罷免壓力下，仍不敢對中國施以反擊或抗議，難怪「抗中保台」成為公民的主訴求之一。

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