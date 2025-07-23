接見歐洲議會EUDS訪團 賴總統：盼深化社會防衛韌性合作

總統賴清德昨在總統府接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團，與主席蘿瓦素握手致意。（中央社）

2025/07/23 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團時表示，感謝代表團首次出訪亞洲就選擇台灣，彰顯台歐緊密關係，以及全社會防衛韌性深化合作的無限可能；EUDS主席蘿瓦素強調，歐洲議會將持續堅定支持歐盟與台灣的關係。

賴清德表示，台灣與歐盟不僅有密切經貿關係，更共享民主自由價值，近年都遭遇資訊干預及外部勢力滲透，試圖左右民主選舉結果、製造社會對立。除了假訊息攻擊，台灣更遭受灰色地帶侵擾，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，目的就是讓整個台灣社會更有能力抵禦各種新型態威脅。賴強調，台灣站在世界民主防線最前緣，有決心致力維護全球民主、和平與繁榮。

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歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會主席蘿瓦素表示，訪團成員分別來自法國、德國、捷克、波蘭及比利時等國，共同信念是強化歐盟與台灣的關係。

蘿瓦素指出，歐盟與台灣面臨相似的挑戰與威脅，生活在威權主義國家試圖弱化及分歧民主政體的世界中，遭受到這些威脅不是因為做了什麼，而是因為我們是民主國家，因此我們沒有理由不加強合作，共同應對這些威脅與攻擊，歐洲議會也將持續堅定支持歐盟與台灣之間的關係。

接見愛爾蘭眾院副議長訪團

賴總統籲建構民主經濟體系

另，賴清德總統昨接見愛爾蘭眾議院副議長馬基尼士率領的跨黨派國會議員訪團時表示，五月愛爾蘭公布「國家半導體戰略」，提出成為全球半導體中心的願景，台灣則擁有全球最關鍵的半導體生態鏈，期待與民主夥伴共同打造非紅科技供應鏈，建構以價值為基礎的民主經濟體系。

馬基尼士也表示，愛爾蘭持續致力於增進與台灣的關係，是基於共享的民主價值與共同利益，在至關重要的人工智慧持續發展上，台灣和愛爾蘭可以共同合作，維持貿易的完整性、擴大貿易規模，並擁抱新科技。

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