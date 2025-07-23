南非片面更名降等台灣駐處 我將反制

南非外交部在未與我國協商下，21日以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。（路透檔案照）

2025/07/23 05:30

南非屈從中方壓力 我表遺憾與不滿

〔記者黃靖媗／台北報導〕在南非副總統率團訪中後，南非外交部隨即在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自四月一日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。我國外交部表示，此舉顯示中國在南非對我國打壓變本加厲，外交部對南非甘願屈從中方壓力表達遺憾與不滿。

南非政府在去年十月要求我駐處遷館未果，今年一月再度致函我駐南非代表處，要求於三月底前遷離首都普利托里亞；但遷館期限過後，南非未有進一步表態，直到本月廿一日以政府公報形式，片面更名、降等我國駐南非代表處與駐開普敦台北聯絡辦事處。

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南非外交部廿一日公布的公報指出，南非遵循國際共識與聯大第二七五八號決議，中華人民共和國是中國唯一的合法代表，南非於一九九八年與中國締結雙邊協定，堅守「一中政策」，與台灣斷絕外交關係，聚焦貿易、投資、觀光、教育等領域的合作。

我國外交部批評，南非政府公報錯誤援引聯大第二七五八號決議及「一中政策」，外交部表達嚴正抗議，我國政府將持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通，也將視相關情形採取因應反制作為。

外交部：中國打壓變本加厲

外交部指出，南非副總統瑪莎蒂萊於七月十四日至十八日率團訪中後，南非政府即以政府公報發布上述謬誤公告，顯示中國在南非對我打壓一事更變本加厲。

外交部嚴正呼籲，南非作為今年G20峰會主辦國，更應遵守一九九七年的雙邊關係法律架構，在台斐雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

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