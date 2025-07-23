為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》立院2758決議竟躺10個月 公督盟痛批韓國瑜：喪權辱國

    公民監督國會聯盟昨表示，立法院長韓國瑜遲未召集協商聯大第二七五八號決議，形同將立法院矮化為中國的「立法局」，實屬喪權辱國，非常可恥。（資料照）

    公民監督國會聯盟昨表示，立法院長韓國瑜遲未召集協商聯大第二七五八號決議，形同將立法院矮化為中國的「立法局」，實屬喪權辱國，非常可恥。（資料照）

    2025/07/23 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免主打「反共護台」，多國國會亦相繼通過決議，反對中國扭曲聯大第二七五八號決議，惟我國立法院共同聲明已延宕近十個月。公民監督國會聯盟昨表示，立法院長韓國瑜遲未召集協商，形同將立法院矮化為中國的「立法局」，實屬喪權辱國，非常可恥；當國民黨人士配戴國旗，卻無法在關鍵時刻捍衛中華民國主權，國家忠誠度令人懷疑。

    遲未召集協商 坐實「中國立法局」質疑

    立法院朝野黨團去年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團反對二七五八號決議，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。

    對此，公督盟執行長張宏林受訪直言，必須嚴厲譴責韓國瑜，因為朝野三黨都已提出相關國會決議案，韓未能積極召集協商，至今已延宕十個月，導致立法院無法及時做出捍衛台灣主權的聲明，坐實了外界對立法院淪為「中國立法局」的質疑。

    國際聲援台灣 藍白主張卻接近中共論述

    張宏林強調，全球近十個民主國家的國會，皆已聲明二七五八號決議不涉及台灣主權，台灣不屬於中國。反觀立法院，卻在這項議題上表現出最保守、甚至是接近中共的態度，是非常可恥的事情，韓國瑜和藍白立委未積極推動，稱其「喪權辱國」都不為過。

    立院若再延宕 中共恐藉口內政問題侵台

    國會生態若在七二六罷免投票後改變，能否成為推動契機？張指出，一定要更積極推動，即便多數民意希望維持現狀，但絕不包含台灣隸屬中國的解讀。況且，中共不斷扭曲二七五八號決議，企圖解讀為「取代中華民國在聯合國席次、並取代台灣主權」。若台灣的國會不儘速做出聲明，未來中共可能以此為藉口，宣稱台灣是其內政問題，進而採取武力行動，警告西方國家不得干預。

    張宏林呼籲，無論罷免投票結果如何，國會都必須更積極捍衛台灣主權；這不是為了民進黨的政權，而是為了捍衛中華民國和台灣的主權。張也指出，當韓國瑜、前總統馬英九等國民黨人士頻頻佩戴國旗，卻無法在關鍵時刻宣示中華民國主權、與中共的錯誤論述劃清界線時，難怪被懷疑國家忠誠度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播