新北罷團催票 淡水車掃至富貴角

綠營民代挺罷團車隊掃街，，希望催出更多同意罷免票。（記者羅國嘉攝）

2025/07/23 05:30

拒絕親共立委毀憲亂政 社群平台踴躍響應「百工百業挺罷免」

〔記者羅國嘉、黃子暘、陳奕劭／新北報導〕首波國民黨立委罷免案將在七月廿六日投票，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨與推動罷免藍委洪孟楷的團體「罷洪！刻不容楷」、市議員鄭宇恩，在淡水車隊掃街，一路到台灣最北端的石門富貴角，盼催出同意罷免票，下架親共立委。

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陸戰、空戰結合 倒數衝刺

蘇巧慧指出，掃街時民眾反應熱烈，有人把車窗搖下比讚，還有人從屋內跑出來迎接喊加油，讓志工和民進黨公職更有信心，未來幾天將結合陸戰、空戰，催出最多同意票，恢復國會秩序。

蘇巧慧強調，近日社群平台越來越多人響應「百工百業挺罷免」行動，就是因為台灣人無法忍受親共立委不斷與中國唱和，破壞台灣引以為傲的民主制度，台灣人一定要站出來，拒絕親共立委毀憲亂政。

洪孟楷罷免門檻 全國最高

另外，根據中選會公布資料，第一選區藍委洪孟楷的罷免門檻全國最高，需要十萬一二六五張同意票；第七選區藍委葉元之的罷免門檻為全市最低，僅需五萬七七六一張同意票；其餘藍委罷免案門檻分別為，第八選區張智倫七萬二○七三張同意票；第九選區林德福五萬九三四五張同意票；第十二選區廖先翔六萬六五六一張同意票。

根據「公職人員選舉罷免法」規定，罷免案投票結果需同意票數多於不同意票數，且同意票數達到原選舉區選舉人總數四分之一以上，兩項條件都符合才通過。

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔說，雖然罷免洪孟楷門檻最高，但團隊有高度信心，從地方氛圍明顯感受到選民不滿，許多洪孟楷過去的支持者轉向，將持續陸戰和空戰並進，全力催票。

挺雙和罷團 林右昌夜市掃街

民進黨秘書長林右昌昨赴樂華夜市，陪同罷免中和區藍委張智倫、永和區林德福的「雙和罷團」掃街，林右昌表示，民進黨希望成為罷團最堅實的後盾，這幾天「起風了」，許多中間人士紛紛公開支持罷免，這股能量會形成非常大的風潮，相信是最後影響罷免的關鍵因素。

針對和碩科技董事長童子賢表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，林右昌認為，童子賢是花蓮人，做為社會有聲量的公眾人物，返鄉支持公民運動是正向且重要的力量，盼鄉親踴躍返鄉投票、改變花蓮，花蓮歷史性的一刻需要大家支持。

綠營民代挺罷團車隊掃街，從淡水一路到台灣最北端富貴角。（記者羅國嘉攝）

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