《曙光花蓮發言人》花花：沉重亡國感 勇敢投身罷傅

曙光花蓮發言人花花說，勇敢的花蓮人給她勇氣。（花花提供）

2025/07/23 05:30

記者王錦義／專訪

「好險，當初有勇敢踏出來！」推動罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」持續催票，發言人花花從第一階段就加入團隊，從一開始全身包緊緊、害怕被認出來，如今面對媒體侃侃而談。花花說，都是勇敢的花蓮人給她勇氣。

從事業務工作的花花，去年底參加青鳥行動，看到國會亂象，讓她感覺到沉重的「亡國感」，一開始很迷惘，不知道是否要加入罷團，家人也擔心她的安危而反對。

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由於是她第一次積極投入社會運動，「一開始很害怕，口罩、帽子都戴緊緊。」花花表示，從一階、二階到三階，許多人的鼓勵讓她勇敢站出來；罷免行動常遇到不理性的民眾破口大罵，但有更多人豎起拇指，給他們加油鼓勵，當民眾說「謝謝你們勇敢站出來」的時候，就會覺得「好險，我有站出來！」

花花說，很多志工跟她一樣，只能在工作之餘幫忙，「對工作有影響，像是業績被檢討，也需要常常請假」，跟家人的相處時間變少，家務沒做，每次忙完罷免活動只想睡覺。

談到印象深刻的畫面，花花表示，曾目睹一對九十二歲夫妻，慢慢地、一步步走到攤位，主動填寫罷免連署書，雖然老人家視力不好，手也會抖，但可以感覺到堅毅的力量，老夫妻說，「不管怎樣一定要簽這一張」，令人感動。

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