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    時任都發局科長楊智盛證稱》京華城案 公告公展簽呈 由柯決行

    柯文哲（左二）、應曉薇（右一）下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    柯文哲（左二）、應曉薇（右一）下囚車抵達台北地院開庭。（記者張文川攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，昨傳喚時任北市都發局科長楊智盛作證。楊證稱京華城的公告公展簽呈由市長柯文哲決行，其他公展案則是由副市長彭振聲決行；曾有同仁不諒解時任都發局長黃景茂交代要將京案送研議，而於簽呈寫「送研議非本局意見」；公展簽呈剛被副秘書長李得全退回都發局，市長室秘書就打給都發局說，議員應曉薇的顧問吳順民在樓下等，楊向李面報此事，說服李用印往上送，最終由柯文哲決行。

    檢：證明公文流程異常

    檢方最終結論指出，楊的證詞證明，京華城案的公文流程異常、處理反對意見的情況也異常，連決行者都異常，全案最終的決行者就是柯文哲。

    蒞庭檢察官林俊廷詰問後認為，楊智盛證稱都發局的意見是京華城案仍在打行政訴訟，一二○二八四平方公尺樓地板面積已被刪除，若再研議的話，邏輯有問題，應等訴訟結束後再處理；但就在應曉薇拜訪都發局後，黃景茂指示京華城案送研議，而柯文哲於便當會也有指示，可證京華城案就是依照柯、黃的指示，開啟公務員原本認為不應開啟的研議程序。

    楊證稱，都發局內部很不諒解京華城送都委會研議、還要研議是否和解，承辦人甚至寫出「研議非本局意見」，檢方認為由此可證是「奉長官指示」，且京華城陳情案是市長室交辦，既然長官指示研議，只能朝此方向處理。

    楊智盛證稱，都發局以往只有通案才送都委會研議，民間申請的個案未曾有過，京華城案因長官已有指示才會送都委會，與往例大不相同，市長柯文哲也照單全收。

    楊說，京華城公展簽呈於二○二○年十一月六日剛被李得全退文，吳順民就到北市府關切。市長室秘書通知都發局「吳順民在樓下等」，楊智盛遂持簽呈向李得全當面報告，李也能理解，用印將公文往上送，副市長彭振聲轉呈柯文哲親自核決。

    檢方認為，公展簽呈可以往下退，未必要馬上公告，李得全一度退文，終因市長室在追這件公文，只好用印上呈。

    楊並證稱，一般公告公展簽呈，是由工務副市長彭振聲決行，但京華城案卻是由市長柯文哲親自決行。合議庭定明日傳喚日前喪妻的彭振聲作證。

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