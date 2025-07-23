大罷免大啟蒙系列新書發表 「這次革命是女性救台灣」

「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工昨發表新書，作者群現身短講，籲請所有公民在七二六投下「同意罷免」票。（記者廖振輝攝）

2025/07/23 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕首波大罷免投票決戰在即，「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工昨發表新書，透過各自視角分享感觸。罷免刊物「四能報」總編輯古碧玲指出，這次「革命」是女性走在前面，許多罷免團體中女性佔七到九成，呼籲全民一起投下同意罷免票。

由曹興誠及罷團志工所撰述的「大罷免大啟蒙」系列書籍，包括「為愛而罷：公民做主，反共不分藍綠！」與「一二○＋萬封給臺灣的情書」，書寫對這場公民運動的心路歷程，將於今天正式上市，昨天新書發表會邀請作者群現身短講。

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許多罷團女性佔七到九成

罷免刊物「四能報」總編輯古碧玲觀察到，「女性救台灣」，許多罷免團體中女性佔七到九成，有次連署造冊抬頭一看全都女性，故這次「革命」是女性走在前面；而台灣的民主建國之路非常辛苦，全世界從未有過如此大罷免潮，這是民主運動最重要的一頁。

透過志工視角分享感觸

「Taiwan Action」影片計劃發起人、導演楊力州談到，當拍片文化人被冠上「惡僕」之名，他們決定運用自身專長，透過影像記錄這場運動，原預計拍攝六部影片，卻一路拍到第廿一部，將上線一部針對海外觀眾的全英文影片，盼在投票前傳播出去。

曹興誠指出，大罷免真正的召集人是國民黨團總召傅崐萁，特別是在立法院中破壞程序正義的暴力與獨裁，引發公民意識的集體覺醒。國民黨立委正與中共裡應外合，意圖在最短時間摧毀台灣民主，許多公民，站上街頭只為一個目的，就是「保衛台灣，阻擋侵犯，守護自己的民主自由」。

曹興誠表示，台灣一九九六年首次直選總統後取得公民資格，而公民意識的核心則是「主人意識」，這與專制統治下的「賤民意識」不同，志工們是自動自發參與，並非為了金錢或外力驅使，這也是國民黨難以理解的。

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