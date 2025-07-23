為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免大啟蒙系列新書發表 「這次革命是女性救台灣」

    「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工昨發表新書，作者群現身短講，籲請所有公民在七二六投下「同意罷免」票。（記者廖振輝攝）

    「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工昨發表新書，作者群現身短講，籲請所有公民在七二六投下「同意罷免」票。（記者廖振輝攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕首波大罷免投票決戰在即，「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工昨發表新書，透過各自視角分享感觸。罷免刊物「四能報」總編輯古碧玲指出，這次「革命」是女性走在前面，許多罷免團體中女性佔七到九成，呼籲全民一起投下同意罷免票。

    由曹興誠及罷團志工所撰述的「大罷免大啟蒙」系列書籍，包括「為愛而罷：公民做主，反共不分藍綠！」與「一二○＋萬封給臺灣的情書」，書寫對這場公民運動的心路歷程，將於今天正式上市，昨天新書發表會邀請作者群現身短講。

    許多罷團女性佔七到九成

    罷免刊物「四能報」總編輯古碧玲觀察到，「女性救台灣」，許多罷免團體中女性佔七到九成，有次連署造冊抬頭一看全都女性，故這次「革命」是女性走在前面；而台灣的民主建國之路非常辛苦，全世界從未有過如此大罷免潮，這是民主運動最重要的一頁。

    透過志工視角分享感觸

    「Taiwan Action」影片計劃發起人、導演楊力州談到，當拍片文化人被冠上「惡僕」之名，他們決定運用自身專長，透過影像記錄這場運動，原預計拍攝六部影片，卻一路拍到第廿一部，將上線一部針對海外觀眾的全英文影片，盼在投票前傳播出去。

    曹興誠指出，大罷免真正的召集人是國民黨團總召傅崐萁，特別是在立法院中破壞程序正義的暴力與獨裁，引發公民意識的集體覺醒。國民黨立委正與中共裡應外合，意圖在最短時間摧毀台灣民主，許多公民，站上街頭只為一個目的，就是「保衛台灣，阻擋侵犯，守護自己的民主自由」。

    曹興誠表示，台灣一九九六年首次直選總統後取得公民資格，而公民意識的核心則是「主人意識」，這與專制統治下的「賤民意識」不同，志工們是自動自發參與，並非為了金錢或外力驅使，這也是國民黨難以理解的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播