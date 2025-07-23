黃國昌花蓮談核三 傅爭取支持

民眾黨主席黃國昌昨抵花蓮參加民眾黨核三座談，國民黨立委傅崐萁前往爭取支持。（記者游太郎攝）

2025/07/23 05:30

〔記者游太郎、甘孟霖／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨抵達花蓮挺國民黨立委傅崐萁；對於同樣支持核三延役的和碩董事長童子賢同一時間在花蓮掃街罷傅，黃強調「台灣是民主多元的社會，有各種意見是很正常的現象」；國民黨主席朱立倫受訪也表示，尊重個別想法。

童子賢支持罷傅

朱：尊重個別想法

黃國昌說，昨天到花蓮主要是出席黨部舉辦的「八二三核三延役公投」座談會，童子賢現在是民進黨智庫副董事長，也在總統府永續委員會擔任重要位置，人雖然在綠營，但相信他深深感受到政府在能源政策上的錯誤，會支持民眾黨所推動的核三延役。

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傅崐萁也專程前往民眾黨的會場爭取支持。黃國昌強調民眾黨的立場就是反罷免，會全力號召投下反罷免票，也希望有機會和傅總召一起在八月份繼續合作，持續推動「八二三核三延役公投」。

傅崐萁則說，國民黨支持使用核能是一貫的政策，和民眾黨都一樣支持台灣使用乾淨、廉價的能源，挺過這次大罷免後，國民黨八月一定會支持民眾黨提出的「八二三核三延役公投」提案。

對於童子賢的表態，國民黨主席朱立倫昨陪國民黨立委王鴻薇車掃時表示，尊重每一個人，可以對個別委員有意見，但不可以全面性罷免所有在野黨，因為這是反民主、傷害民主、摧毀民主的作法。

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