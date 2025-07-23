罷傅同意票數 最低門檻要47842票

國民黨立委傅崐萁罷免案，若有效同意票多於不同意票，且同意罷免高於四萬七八四二票，即罷免成功。（資料照）

2025/07/23 05:30

〔記者c／台北報導〕中選會昨公告廿五件罷免案投票人數及罷免門檻，廿四件立委罷免投票人人數為六七九萬九九七七人，新竹市長罷免案投票人人數為卅六萬三一一人。以國民黨團總召傅崐萁為例，若有效同意票多於不同意票，且同意罷免高於四萬七八四二票，即罷免成功。

同意票須多於不同意票

根據公職人員選舉罷免法，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

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根據公告，台北市王鴻薇選區投票人數廿七萬四三一二人，廿五％是六萬八五七八人；李彥秀選區投票人數卅一萬一八八七人，廿五％是七萬七九七二人；羅智強選區投票人數廿二萬八九八一人，廿五％是五萬七二四六人；徐巧芯選區投票人數廿三萬一一三九人，廿五％是五萬七七八五人；賴士葆選區投票人數廿四萬四七五三人，廿五％是六萬一一八九人。

洪孟楷十萬一二六五票

新北市洪孟楷選區投票人數四○萬五○六○人，廿五％是十萬一二六五人；葉元之選區投票人數廿三萬一○四二人，廿五％是五萬七七六一人；張智倫選區投票人數廿八萬八二九一人，廿五％是七萬二○七三人；林德福選區投票人數廿三萬七三八○人，廿五％是五萬九三四五人；廖先翔選區投票人數廿六萬六二四三人，廿五％是六萬六五六一人。

桃園市立委牛煦庭選區投票人數卅五萬四○六五人，廿五％是八萬八五一七人；涂權吉選區投票人數卅一萬六四二三人，廿五％是七萬九一○六人；魯明哲選區投票人數卅萬九○○一人，廿五％是七萬七二五一人；萬美玲選區投票人數卅萬六六八八人，廿五％是七萬六六七二人；呂玉玲選區投票人數廿八萬二七一一人，廿五％是七萬六七八人；邱若華選區投票人數廿八萬五○四一人，廿五％是七萬一二六一人。

台中市立委廖偉翔選區投票人數卅三萬七七一八人，廿五％是八萬四四三○人；黃健豪選區投票人數卅七萬四三四八人，廿五％是九萬三五八七人；羅廷瑋選區投票人數廿七萬七四三六人，廿五％是六萬九三五九人。

花蓮縣傅崐萁選區投票人數十九萬一三六七人，廿五％是四萬七八四二人。台東縣黃建賓選區投票人數十一萬三三八五人，廿五％是兩萬八三四七人。雲林縣丁學忠選區投票人數廿七萬一六六三人，廿五％是六萬七九一六人。基隆市林沛祥選區投票人數卅萬三九八○人，廿五％是七萬五九九五人。新竹市鄭正鈐選區投票人數卅五萬七○六三人，廿五％是八萬九二六六人。

另，停職中的新竹市長高虹安選區投票人數卅六萬三一一人，廿五％是九萬七八人。

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