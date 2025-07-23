童子賢挺罷傅：水不流動容易生蟲

和碩董事長童子賢昨與花蓮縣議會議長張峻、無黨聯盟議員車掃，呼籲花蓮民眾七月廿六日出來投同意罷免票。（記者花孟璟攝）

2025/07/23 05:30

赴花蓮和張峻百車大掃街 盼家鄉政治環境更清淨有效率

〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩董事長童子賢前天公開表態支持罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁，昨上午立即加入花蓮縣議會議長張峻、罷團微光花蓮的百輛車隊掃街罷傅，童強調，「水流不動容易生蟲，罷傅才能讓花蓮有新的活水」。花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，罷傅有了童子賢加入，公民不再是小蝦米，已經成為殺人鯨。

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葉霸：有了童加入

小蝦米變成殺人鯨

童子賢昨趕搭第一班火車到花蓮鳳林車站，加入張峻、花蓮縣議會無黨籍黨團及檳榔聯誼會的罷免傅崐萁花蓮大車掃，百輛車隊綿延超過五百公尺。童說，他出生在花蓮瑞穗鄉，發現許多年輕一代很願意在公共領域奉獻，但花蓮的環境卻給人「很悶、好像一潭水流不動了」，水如流不動就容易生蚊蟲，「我到花蓮，就是要支持議長張峻及他率領的無黨籍議員」！張峻也感謝童子賢加入聲援，花蓮必須改變，就從廿六日投「同意罷免」開始。

鷹爸徐柏岳昨也在花蓮市美崙市場掃街，下午與葉霸老師合體站街口，童子賢也與兩人會面喝咖啡。葉霸老師見到瑞穗國小學弟很開心；童子賢也說，葉霸老師被傅崐萁的隨扈強硬架走，令人不捨，他支持葉霸老師，更要老師多多保重身體。

童表示，雖然自己戶籍不在花蓮很多年，但是他每年都回來花蓮十幾次，從東華大學成立楊牧書房、協助楊牧老師墓園安葬，也在瑞穗、玉里捐贈許多偏鄉中小學的圖書館、資助門諾醫院、也支持玉里鎮天主教劉一峰神父建怡峰園、建立食物銀行等，這些都和大罷免沒有關係，他只知道自己始終希望花蓮更美麗、政治環境更清淨有效率。

鷹爸徐柏岳說，他們都是因為愛，愛花蓮、愛台灣而義無反顧，兩人是小蝦米對抗傅崐萁大鯨魚；葉霸老師說，因為童子賢的加入，「我們已經不是小蝦米，已經變成鯨魚，而且是殺人鯨」，共同對抗賣台的立委；徐柏岳並呼籲所有台灣人、花蓮人站出來，「愈多人出來表態，傅崐萁們就愈害怕」！

鷹爸與葉霸合體催票

另外，支持重啟核三的正方辯論代表名單中，童子賢也是其中之一，有人質疑與罷傅是否有所衝突？童子賢認為，「政治」兩個字很困難，但只要拿另外兩個字叫做「良心」出來，從良心出發，都可以找到很明顯的答案，他不擔心這有什麼政治衝突。

民眾黨主席黃國昌昨天也在花蓮舉辦核三廠延役座談，傅崐萁也參加，童子賢強調，昨天目的是挺張峻議長跟議員的罷傅車掃，不會去跟他們（黃國昌）會面談能源的議題。

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