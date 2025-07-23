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    美眾院通過台灣衝突法案 嚇阻犯台 祭揭露中共高官資產

    美國聯邦眾議院廿一日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。（中央社資料照）

    美國聯邦眾議院廿一日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。（中央社資料照）

    2025/07/23 05:30

    〔記者黃靖媗、陳鈺馥／綜合報導〕美國聯邦眾議院廿一日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。

    跨黨派議員再提案 獲無異議通過

    「台灣衝突嚇阻法案」去年曾由共和黨眾議員希爾與民主黨眾議員薛曼提案，但未能通過參議院審查，本屆美國國會則由薛曼及共和黨黨團會議主席麥珂蓮再次提出。

    根據報導，法案要求財政部向國會報告前述官員持有的資金，包括資金總額、資金性質以及相關金融機構名單，並向國會簡報這些資金的取得方式，以及在取得或使用資金過程中是否採用任何非法或腐敗的手段。

    麥珂蓮：面對中國侵略 不能輕忽

    提案人麥珂蓮表示，「面對中國日益加劇的侵略行為，美國不能掉以輕心」，台灣不只是美國的民主夥伴，也是全球供應鏈的關鍵角色。麥珂蓮說，法案傳遞跨黨派的明確訊息，如果北京對台灣發動戰爭，腐敗中共精英的金融交易和海外帳戶將被曝光，她強調，嚇阻要具備可信度才能達到最強力度。

    根據美國國會研究服務處二○二四年五月發布一份報告，揭露中國國家主席習近平在內的中共高層涉嫌腐敗，並利用親屬掩護，在海外隱藏巨額財富；其中，習近平家族在海外藏匿的資產高達七．○七二億美元。

    美國跨黨派國會議員持續挺台，包括聯邦眾議院近期先後通過包含五億美元「台灣安全合作倡議」的二○二六財政年度國防撥款法案與「台灣衝突嚇阻法案」。外交部昨表示，本屆美國國會已提出二十多項直接支持台灣的友台法案或決議案，會持續與美國行政部門及國會密切合作。

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