為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「罷免是民主自我修復必要機制」 醫界、法律界聯合聲明挺大罷免

    醫界、法律界昨天舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，並發表聯合聲明。（記者陳逸寬攝）

    醫界、法律界昨天舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，並發表聯合聲明。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票將於廿六日登場，醫界、法界昨在立法院舉行聯合記者會表示，他們站出來不是為了哪一個政黨或意識形態，而是為了捍衛這塊土地上的自由、公義與制度尊嚴；他們強調，當國會濫權無法自制，行政與監察機關亦難以制衡，公民透過罷免行動挺身而出，正是民主自我修復的必要機制。

    籲公民挺身而出 捍衛台灣自由民主

    醫界、法律界昨天舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，並發表聯合聲明。與會者包含律師代表戴家旭、黃帝穎、李勝雄、房彥輝、林鴻文，醫師代表涂醒哲、張根湖、陳啟明、蔡三郎，以及各選區罷免團體代表。

    聲明表示，這是一場沒有刀光劍影，卻無比堅定的公民行動，不需要為行使罷免權辯護，因為它本就是憲法所保障、制度內建的正當力量。

    台灣北社社長、醫師羅浚晅表示，這次罷免過程的親中、境外勢力很嚴重，甚至有網紅說，要讓台灣人變成中國人，他們無法吞忍，因此站出來捍衛台灣自由民主的生活方式。

    律師黃帝穎說，傅崐萁在立院會期率國民黨團到中國朝拜，回台「毀憲亂政」強推擴權法案。大罷免是台灣人民表達，不接受「傅崐萁們」代表台灣國會向中國朝拜。

    「文山退葆」志工Alice指出，志工每天在街頭遇到撲面而來的惡意，但都撐到最後一刻，因為「退此一步，即無死所」，他們要死在台灣，因此要保護這個小小多山的國家。雙和罷團志工鄧霆說，發起罷免不是因為討厭誰，而是因為無法信任不適任的立委。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播