「罷免是民主自我修復必要機制」 醫界、法律界聯合聲明挺大罷免

醫界、法律界昨天舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，並發表聯合聲明。（記者陳逸寬攝）

2025/07/23 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票將於廿六日登場，醫界、法界昨在立法院舉行聯合記者會表示，他們站出來不是為了哪一個政黨或意識形態，而是為了捍衛這塊土地上的自由、公義與制度尊嚴；他們強調，當國會濫權無法自制，行政與監察機關亦難以制衡，公民透過罷免行動挺身而出，正是民主自我修復的必要機制。

籲公民挺身而出 捍衛台灣自由民主

醫界、法律界昨天舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，並發表聯合聲明。與會者包含律師代表戴家旭、黃帝穎、李勝雄、房彥輝、林鴻文，醫師代表涂醒哲、張根湖、陳啟明、蔡三郎，以及各選區罷免團體代表。

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聲明表示，這是一場沒有刀光劍影，卻無比堅定的公民行動，不需要為行使罷免權辯護，因為它本就是憲法所保障、制度內建的正當力量。

台灣北社社長、醫師羅浚晅表示，這次罷免過程的親中、境外勢力很嚴重，甚至有網紅說，要讓台灣人變成中國人，他們無法吞忍，因此站出來捍衛台灣自由民主的生活方式。

律師黃帝穎說，傅崐萁在立院會期率國民黨團到中國朝拜，回台「毀憲亂政」強推擴權法案。大罷免是台灣人民表達，不接受「傅崐萁們」代表台灣國會向中國朝拜。

「文山退葆」志工Alice指出，志工每天在街頭遇到撲面而來的惡意，但都撐到最後一刻，因為「退此一步，即無死所」，他們要死在台灣，因此要保護這個小小多山的國家。雙和罷團志工鄧霆說，發起罷免不是因為討厭誰，而是因為無法信任不適任的立委。

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