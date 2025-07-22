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    蛋洗民進黨中央招牌 民眾黨前黨工落網

    民眾黨前黨工前天潛入民進黨中央黨部丟雞蛋，深夜遭警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    民眾黨前黨工前天潛入民進黨中央黨部丟雞蛋，深夜遭警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/22 05:30

    〔記者王冠仁、林哲遠、王錦義／台北報導〕民眾黨前天在民進黨中央黨部外舉行「民主起義，反罷要贏！台灣要贏！」活動，民眾黨林口黨部前副主任李道翔潛入民進黨中央黨部所在的「華山商務大樓」十樓，拿出雞蛋丟擲黨部招牌，洪姓男子則在旁錄影，兩人深夜均被警方逮獲。李聲稱不滿時事才丟雞蛋洩憤，洪則說是李找他幫忙錄影；警方除依毀損等罪送辦，也釐清幕後有無「藏鏡人」指使。

    另一人在旁錄影

    經調查，李男當晚丟完雞蛋後，高調地將影片發布在臉書粉專上，直呼：「大罷免大失敗，下架罪魁禍首（立法院民進黨團總召）柯建銘。」

    民眾黨發言人吳怡萱昨回應，民眾黨尊重警方的辦案步調．當事人也要為自己的行為負責。民眾黨另一位發言人張彤也說，民眾黨所舉辦的集會一向秉持理性、和平、非暴力，絕不鼓勵「過激」行為。

    民進黨秘書長林右昌接受訪問則說，民眾黨在所有國人面前做最壞示範，如果不看整個場子標誌，還會以為是統促黨或是其他暴力傾向集會的場子，很難想像居然是在號稱理性、中間、白色的民眾黨集會場所，對於丟雞蛋的行為，民進黨一定追究。

    林右昌：追究到底

    警方調查，四十歲李男與六十五歲洪男，前天下午四時許，來到被警方管制的大樓門口，謊稱要到三樓補習班拿東西，忠孝西路派出所長廖嵥俊見兩人行徑鬼祟，機警攔阻。

    下午六時許，兩人駕車駛入該大樓對外開放的地下停車場，從地下三樓搭電梯到民進黨部所在的十樓，李從背包中拿雞蛋丟擲黨部招牌，洪則在旁錄影，兩人再趁補習班下課人潮，混在人群中從大樓一樓離去，李事後再回停車場將車開走。警方事後循車牌先後將兩人約談到案，依侵入住宅、恐嚇、毀棄損害等罪嫌送辦。

    據悉，李道翔去年就任民眾黨林口黨部副主任，如今已卸下黨工職務，並在臉書設立粉專。他過去曾開設Podcast節目，說自己想參選立委，自稱二○○八年畢業於交通大學電子工程系，畢業後到美國唸書、工作，二○一六年回台並於科技業工作。

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