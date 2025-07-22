林國成三字經罵元首「不會被台灣社會接受」

針對民眾黨立委爆粗口及支持者暴力攻擊黨部，民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩昨召開記者會，嚴厲譴責髒話暴力惡行。（記者方賓照攝）

2025/07/22 05:30

〔記者陳昀、林哲遠、謝君臨、王錦義、何玉華／綜合報導〕民眾黨週日在民進黨中央黨部前反罷免造勢，黨籍立委林國成在台上對賴清德總統多次飆罵髒話，活動後支持者還闖入民進黨部砸雞蛋。民進黨昨要求民眾黨主席黃國昌公開道歉，開除鼓吹仇恨、顯不適任立委的林國成；民眾黨則反控，民進黨立委林淑芬、王義川都曾公開罵黃國昌「臭俗辣」，要不要開除他們黨籍？

綠批林不配成為國會議員

民進黨發言人吳崢、韓瑩昨天召開「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會。吳崢表示，林國成在民眾黨的集會上公然罵總統三字經，已經逾越民進黨容忍的底線，不會被台灣社會所接受，同時在法律上構成公然侮辱。難道罵三字經就是民眾黨口中的科學、理性、務實嗎？民進黨要求黃國昌公開譴責林國成的言論並道歉，同時立即開除其黨籍，因為林這種不斷助長台灣社會對立、仇恨的言論，已經不配成為一個國會議員。

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吳崢指出，林雖然在社群道歉，卻避重就輕辯稱，是一時情緒激動不小心爆粗口，但回顧直播影片，林國成一上台就對著全場的民眾鼓吹仇恨、一上台就對著賴清德總統罵三字經，甚至講完這段仇恨言論後，現場激昂的配樂、現場群眾的歡呼沒有停止，台上逾十位中華民國的藍白立委，包含黃國昌、陳昭姿、黃珊珊、徐巧芯、王鴻薇、羅智強等，沒有一人出聲制止。

民進黨秘書長林右昌昨到花蓮參加罷團活動，受訪表示，民眾黨在民進黨中央黨部樓下舉辦大型造勢活動，特意選在這地方也是一種挑釁，林國成委員在眾人面前當場罵三字經辱罵國家元首，不論是對元首或是對任何一個人，不管任何一個人，都不應該、也沒有資格在公開場合做這樣的辱罵，是最壞的示範。

台北市社會民主黨議員苗博雅指出，立委在造勢舞台用髒話辱罵國家元首，還講了好幾次，該黨幹部無人制止，甚至大笑鼓勵，相當離譜；她擔心，民粹與仇恨如果成為日常，台灣的政治如何正常？

針對民眾黨支持者闖入民進黨中央黨部十樓辦公室外丟雞蛋，韓瑩也公布監視器畫面，證明這是計畫性犯案、破解所謂「自導自演」的指控。吳崢說，當天先是林國成在活動爆粗口、黃國昌恫嚇賴總統「不要以為有隨扈、國安人員就不會被找到」，隨後支持者到民進黨暴力攻擊，關聯性非常清楚，民眾黨要滋養這種仇恨到什麼地步？

白營：綠攻擊黃 要不要回應

民眾黨發言人吳怡萱批評，上週民進黨立委沈發惠對著黃國昌罵三字經，請問沈要被開除黨籍嗎？此外，綠委在國會撕毀民眾黨海報要不要開除黨籍？是誰公然在集會場合擺設黃國昌靈堂說要槍斃？民進黨要不要回應？

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