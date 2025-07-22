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    首頁　>　政治

    蕭談罷免案 強健民主制度有助社會團結

    蕭美琴日前出席台灣外國記者會「與蕭美琴副總統對話」活動，被問到罷免案，她強調罷免權是憲法保障的公民權利，有助社會建立更大的團結與凝聚力。（取自總統府官網）

    蕭美琴日前出席台灣外國記者會「與蕭美琴副總統對話」活動，被問到罷免案，她強調罷免權是憲法保障的公民權利，有助社會建立更大的團結與凝聚力。（取自總統府官網）

    2025/07/22 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕首波國民黨立委罷免案將於週六投票，副總統蕭美琴日前對此表示，罷免權是憲法保障的公民權利，捍衛基本權利非常重要，有助社會建立更大的團結與凝聚力。

    蕭美琴十八日出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，總統府昨釋出蕭回應媒體提問的新聞稿。

    外媒關注，罷免行動引發的政治對立是否正在削弱台灣的社會凝聚力？蕭美琴回應，罷免權就像選舉一樣，是憲法保障的公民權利，屬於蓬勃發展民主制度中的一部分，人民可以依據憲法行使這些公民權與義務。

    蕭美琴認為，捍衛基本權利非常重要，而擁有強健的民主制度，也有助於社會內部建立更大的團結與凝聚力。

    蕭指出，正因為民主制度中如政治權利及公民權的基礎權力，使台灣具有獨特性，也促使國際社會給予台灣更大的支持，是社會非常珍視的價值。

    蕭美琴也說，中國企圖以假訊息、滲透、統戰等混合手段破壞社會凝聚力，所以她認為，需要強化對社會的保護、加強團結，相信團結建立在共同守護民主體制與民主制度的目標上，對台灣人民非常重要。

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