趙爆美關稅32％ 政院痛批造謠不可取

前中廣董事長趙少康昨早上受訪說，台灣的關稅稅率就是高達卅二％，非傳言中的十％，政院駁斥，台灣迄今未收到美國通知。（記者何玉華攝）

2025/07/22 05:30

AIT：談判正在進行中 建議以官方資訊為準

〔記者陳鈺馥、何玉華、黃靖媗、林欣漢／台北報導〕美國未公布台灣適用關稅稅率，前中廣董事長趙少康昨卻聲稱，「我得到的消息就是卅二％，絕對不會太少」。行政院駁斥，台灣迄今未收到美國通知，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取；美國在台協會（AIT）強調，關稅談判正在進行中，建議以白宮、美國貿易代表署（USTR）、台灣官員發布的官方資訊為準，以獲取最新資訊。

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趙少康昨天早上陪國民黨立委徐巧芯車隊掃街，出發前受訪說，以民進黨的個性，若關稅談的條件好，早就大鳴大放大張旗鼓宣傳了，他接獲的消息指出，台灣的關稅稅率就是高達卅二％，非傳言中的十％。

趙質疑民進黨要拖過罷免投票

趙少康也說，如果行政院認為卅二％關稅是錯的，為什麼不敢告訴國人到底是幾％？民進黨為什麼要拖過廿六日？台灣到底讓了什麼？政府應儘快對外說明，不要遮遮掩掩，故意拖到七月廿六日大罷免投票結束後才公布，「民進黨實在太險惡、太壞了」。

另外，PTT八卦版有網友指稱台灣關稅是卅二％，質疑民進黨刻意不公布；Threads社群平台上，也有不明帳號「阿倩幣布」（katherinemackenzie9383pc）貼文造謠，「『內線揭密』廿五％關稅文件早已送達台灣總統府，急壓新聞只為撐過七二六大罷免」。

安全單位查出，該帳號其實是宣傳加密貨幣的匿名帳號，帳號頭像不是真人，而是AI，疑似投資詐騙的帳號。此人不只假造稅率，先前也造謠台灣要出「穩定幣」。

對於網路及在野黨謠傳台灣已收到美國對等關稅信函，並予以掩蓋一事。行政院發言人李慧芝強調，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美間本週也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，不負責任，也非常不可取。

有國際律師事務所彙整各國關稅稅率表，其中台灣欄位的稅率顯示為卅二％。李慧芝則說，這項稅率指的是美方於今年四月二日所公布的對等關稅稅率，而非近期有再次公布的新稅率，且台美雙方仍在持續磋商中，「這個稅率並非談判結果」。

政院：台灣迄今未收到美國通知

李慧芝提及，不只台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告。

李慧芝強調，政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，以維護國家利益、產業利益、國民健康以及確保糧食安全四大核心目標，堅守國家利益的原則與底線，爭取合理稅率。

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