白宮促眾議院 將台灣安全合作倡議金額增至10億美元》學者：美盼拉高金額 補充台灣彈藥

美國白宮近期聲明「強烈敦促」眾議院充分考慮，將台灣安全合作倡議金額提高至十億美元。圖為美國總統川普。（美聯社檔案照）

2025/07/22 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國聯邦眾議院十八日通過二○二六財政年度國防撥款法案，其中包括五億美元（約一四七億新台幣）將用於「台灣安全合作倡議」；美國白宮近期聲明則指出，政府「強烈敦促」眾議院充分考慮，將台灣安全合作倡議金額提高至十億美元（約二九四億新台幣）。

國策研究院副院長郭育仁受訪指出，美國對台軍事援助一直著重於增強台灣不對稱戰力、補充台灣彈藥庫存量兩點，台灣應發展制海制空等不對稱戰力；而美國對台灣的安全評估認為，台灣的彈藥庫存量過低，應是美國國防部評估台灣安全局勢，希望拉高台灣安全合作倡議金額，補充台灣彈藥庫存。

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美國白宮管理及預算局十五日針對二○二六財政年度國防撥款法案發布行政部門政策聲明，提及法案中的五億美元台灣安全合作倡議。

白宮管理及預算局指出，這筆資金對協助國防部強化台灣自我防衛能力至關重要，行政部門並強烈敦促充分考慮二○二六財政年度國防撥款法案中，為台灣安全援助倡議提出十億美元撥款申請，因為台灣具備可靠的自我防衛能力，對於印太區域的嚇阻相當關鍵，對在緊急情況下保障美國人員安全也很重要。但最終，眾院十八日通過的法案未採用白宮管理及預算局的建議，仍是編列五億美元。

眾院最終仍編列五億美元

我國外交部對此指出，將與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美安全夥伴關係。外交部長林佳龍也感謝美國國會議員，長期以來不分黨派，以具體行動展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

外交部也提及，法案後續將送至聯邦參議院審議，須經兩院通過相同版本後，送川普總統簽署完成立法，外交部將持續關注法案的後續立法進展。

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