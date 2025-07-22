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    （南投）馬文君看板多 罷團控違規促速拆

    馬文君的反罷免看板已在多個鄉鎮起。（記者陳鳳麗攝）

    馬文君的反罷免看板已在多個鄉鎮起。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/22 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委馬文君罷免案八月廿三日投票，馬文君的反罷免看板、布條已在草屯、埔里等多個鄉鎮豎立、張貼或懸掛，「All罷馬」罷免馬文君志工團指出，已有民眾陸續向南投縣府檢舉，卻不見有拆除動作，主管懸掛或張貼廣告物的環保局，以及主管大型廣告看板的建設處均強調，接獲檢舉須先由公所查報給縣府，確定違規才拆除。

    投縣府︰接獲檢舉先由公所查報

    「All罷馬」志工團昨開記者會，罷團領銜人曾郁凱指出，從六月三十日開始，就有民眾向南投縣府環保局等單位檢舉，指馬文君競選團隊從六月份就陸續在縣政府公告欄、公車站牌、埔里鎮仁愛圓環等多處，張貼或懸掛、豎立未經審核的選舉廣告物，已明顯違反「南投縣競選廣告物使用管理規則」第六條圓環、道路安全島、公車站牌等地不得設置任何競選廣告物規定，但縣府至今都沒有拆除動作，希望縣府能依規定拆除。

    被指大肆違規張貼、懸掛、豎立反罷免廣告物，立委馬文君團隊對此表示「不予回應」。

    南投縣環保局表示，該局主管的是懸掛或張貼的廣告物，若有違規張貼或懸掛的檢舉，將會函文鄉鎮市公所，由公所進行查報，環保局再就查報進行勘查後拆除，惟須當場發現懸掛或張貼的行為人才能開罰。至於張貼在私領域範圍的廣告物該局則不處理。

    私有地上設看板 須先申請通過

    主管設置廣告看板的縣府建設處說，違規設置在公地的看板，仍須由公所查報，再由該處拆除；至於設在私有地上的看板，若沒有申請，仍需要先申請通過才能架設，該處目前還未接獲民眾相關檢舉。

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