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    首頁　>　政治

    （台中）大罷免投開票所 空屋、車庫也設

    2025/07/22 05:30

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳、許國楨／台中報導〕大罷免投票在即，不少民眾發現罷免投開票所地點跟上次選舉不同，有在空屋、空地，甚至車庫設投開票所，質疑企圖讓人嫌麻煩不投票、降低投票率等「陰謀論」四起；台中市選委會澄清，因罷免投票逢暑假，部分學校等空間逢校舍修繕或作考試試場，有卅八處地點跟以往略有不同，但使用民宅空屋、空地等投開票所地點，總統大選及立委選舉時已設置且已設置多年。

    民眾質疑 中市選委會︰已設置多年

    大罷免投票倒數，不少眼尖民眾發現今年投票地點跟已往不同，地點變離家遠，竟設在空屋、空地、民宅，甚至車庫等，質疑恐讓大家跑錯或嫌麻煩不去投票；民進黨台中市議員包括陳俞融、陳淑華及江肇國均指出，日前才發生不讓監察員在工作地點投票、監票講習通知慢半拍等操作，不免令人懷疑台中市府又伸黑手，技術性操作讓投票率降低，籲選委會保持中立，更籲民眾七月廿六日投完票後都去監票。

    台中市選委會澄清，原則上以曾作為投開票所的場地為優先考量，仍有逾七成投開票所設置地點以學校、活動中心、機關團體為主，其餘商借廟宇、教堂、幼兒園或民宅等。

    選委會表示，被指使用民宅空屋、空地等投開票所，均盡量沿用上次總統大選及立委投開票所設置地點，且已沿用多次，均考量民眾能就近投票的便利性及安全性、投票動線下設置。

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