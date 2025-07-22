藍營反罷影片：對獨裁說不

國民黨昨發表反罷影片，黨主席朱立倫呼籲大家共同守護台灣民主，對獨裁者說「不」。（記者陳逸寬攝）

2025/07/22 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨舉行「站出來，不讓民主被偷走」廣告影片（CF）發表會，國民黨主席朱立倫呼籲全民一定要投下不同意罷免，除了表達不同意總統賴清德這樣對待在野黨，更是不同意包括國會通過的還假於民、還錢於民、保護幼童等重要民生法案被偷走，呼籲大家共同守護台灣民主，對獨裁者說「不。」

國民黨發言人楊智伃指出，CF共四段影片，呈現民進黨一貫透過社群與媒體，透過假消息與抹紅方式批鬥異己。她表示，大惡罷撕裂台灣社會，沒有人是雜質，更沒有人是「其餘人口」，不同意罷免就是不同意假新聞橫行，不同意執政者透過假訊息洗腦欺騙民眾；不同意罷免就是不同意民進黨在路上胡亂獵巫，不同意民進黨掀起仇恨跟對立，更不同意綠營側翼、網軍在網路上出征與霸淩異見者。

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朱立倫強調，全世界沒有任何民主國家曾有如此惡質的大罷免，台灣歷史上更沒有領導者會當家鬧事。「七月廿六日是台灣民主最關鍵的一戰，我們要守護台灣民主，不讓台灣民主被偷走，不讓台灣變成選輸就要翻桌，如果可以如此，台灣以後將年年翻桌選舉，沒完沒了。」

對於是否催出年輕人返鄉投票，朱立倫呼籲，只要是捍衛台灣民主、共同反罷免的朋友，都非常希望廿六日能回來投下這一票。長期以來，國民黨都在推動不在籍投票，但堅決反對不在籍投票的是民進黨、賴清德，支持不在籍投票的是國民黨、民眾黨，今天造成投票最大困擾及障礙的，就是民進黨、賴清德。

國民黨青年團總團長黃騰憲說，民進黨已經變成自己過去最討厭的樣子，民進黨過往曾提出國會改革、財政收支與司法等改革方向，但當自己執政後卻都反對。

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