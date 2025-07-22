黃國昌批賴政府不讓柯投票 律師：不是低能無知就是無恥下流

民眾黨主席黃國昌在臉書貼出前主席柯文哲收到的投票通知單，並質疑總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？（翻攝自黃國昌臉書粉絲專頁）

2025/07/22 05:30

〔記者謝君臨、何玉華、董冠怡／台北報導〕「七二六」罷免投票在即，民眾黨主席黃國昌昨在臉書發文指出，在押的前黨主席柯文哲也收到投票通知單，請問總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默？通知柯有權投票、但我不讓你投票！」律師詹順貴指出，黃責怪民進黨與賴政府，若不是對法令與行政實務低能無知，就是明知卻故意抹黑的無恥下流。

對於黃國昌的質疑，民進黨發言人吳崢要黃去問國民黨籍的台北市長蔣萬安。蔣萬安昨受訪簡短說，問題根源不在於投票通知單，而是柯文哲還在押；台北市選委會則說，依選罷法，國民年滿廿歲，在選區居住滿四個月，符合選舉人資格，會依規定印製投票通知單遞送。

請繼續往下閱讀...

詹順貴指出，黃國昌貼文的言下之意，一切又是賴政府與民進黨的操弄，但黃自己所貼出來的投票通知單，抬頭清楚載明「台北市選舉委員會投票通知單」，亦即蔣萬安主政的北市府轄下選委會依「公職人員選舉罷免法」規定寄發，「跟中央政府究竟誰當總統或哪黨執政有何關係？」

詹順貴表示，黃國昌曾當過律師、也已是第二次當立委，不僅對法律條文的草擬技術粗淺得離譜，更對司法訴訟實務與行政機關行政實務陌生到令人難以置信，「縱使擁有法學博士學位又如何？」

民進黨諷黃 法律界的黑色幽默

應該去找北市選委會 問蔣萬安

民進黨立委許智傑強調，柯文哲羈押是法院依法裁定，與賴清德無關，「黃國昌的行為才是法律界的黑色幽默，每次都硬扯中央政府、亂罵賴總統，搞錯對象還義正詞嚴。」黃應該去找北市選委會，去質問蔣萬安才對。

民進黨台北市議員簡舒培說，柯文哲沒有被判刑、沒有被褫奪公權，當然可以收到投票通知書。寄發選舉通知書的是台北市選委會，台北市由蔣萬安主政，「黃國昌是在羞辱蔣萬安嗎？」

民進黨台北市議員顏若芳也說，北市選委會主委、總幹事是台北市政府秘書長、民政局長兼任，黃國昌若不滿，該罵的是蔣萬安市府；黃連最基本的投票通知單寄發邏輯都不清不楚，被戲稱為「康乃馨法學博士」，當之無愧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法