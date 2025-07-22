為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮罷團國旗歌上場 號召青年返鄉和傅說再見

    花蓮罷免傅崐萁公民團體昨天發佈「國旗歌」MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放。（記者王錦義攝）

    花蓮罷免傅崐萁公民團體昨天發佈「國旗歌」MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放。（記者王錦義攝）

    2025/07/22 05:30

    〔記者王錦義、陳昀／綜合報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的公民團體昨發布「國旗歌」MV，以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸；民進黨中央昨偕廿四名來自全台各罷區的青年召開記者會，號召青年返鄉投票，北漂青年王家緯期待，「七二六」就是和傅說再見的「民主告別式」。

    訴求心中有國旗 罷免傅崐萁

    「國旗歌」MV以宣傳車上的大螢幕在花蓮人潮聚集地播放，影片以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸，結合國旗意象與花蓮日常畫面，喚起鄉親共同響應罷免行動。

    「微光花蓮」副領銜人潘文欽說，傅崐萁不僅在花蓮橫行霸道，更在國會親共賣台，這是罷免他的根本原因，不論花蓮人對國民黨或民進黨有何感受，都應堅守反共、愛國的底線，將自由民主傳給下一代。

    花蓮沒有傅 會很不一樣

    「曙光花蓮」代表曾璽文說，傅家王朝已經在花蓮廿三年，這些時間只是不斷證明，傅氏夫妻沒有能力為花蓮度過一次次的難關。「花蓮不是傅崐萁的，花蓮人沒有傅崐萁不會怎樣，但是花蓮沒有傅崐萁會很不一樣」。

    民進黨秘書長林右昌表示，感謝花蓮的公民團體及無畏的花蓮人，若不是花蓮人送出一六九％的罷傅二階連署，許多團體可能已放棄。花蓮人的勇氣激勵全台，也讓這場公民運動成為史冊中的關鍵一役。

    民進黨發言人韓瑩、青年部副主任吳奕柔昨偕廿四名來自全台各罷區的青年召開記者會，號召青年返鄉投票。

    吳奕柔指出，年輕人也不想一提再提「亡國感」，但就因國民黨連不要「舔共賣台」，如此簡單卻重要的事都做不到，才會有全台一三○萬份罷免連署，青年佔台灣人口三○％，足以翻轉一場選戰，呼籲青年選民在這週六一起回家投同意。

    花蓮北漂青年王家緯哽咽發言說，常被朋友笑「去花蓮要不要帶護照？」這也反映花蓮長期被「傅崐萁家族」掌控的困境，七二六就是和傅說再見的「民主告別式」，請大家一起回家罷免投同意，扭轉花蓮的命運。

    桃園區青年志工徐佑昕指出，桃園市是全國唯一六區全罷的縣市，就是因為這六席立委表現荒腔走板，拜託桃園人下架這些立委，讓桃園不再蒙羞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播