花蓮罷團國旗歌上場 號召青年返鄉和傅說再見

花蓮罷免傅崐萁公民團體昨天發佈「國旗歌」MV，將在大型宣傳車上，以大螢幕在花蓮人潮聚集地播放。（記者王錦義攝）

2025/07/22 05:30

〔記者王錦義、陳昀／綜合報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的公民團體昨發布「國旗歌」MV，以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸；民進黨中央昨偕廿四名來自全台各罷區的青年召開記者會，號召青年返鄉投票，北漂青年王家緯期待，「七二六」就是和傅說再見的「民主告別式」。

訴求心中有國旗 罷免傅崐萁

「國旗歌」MV以宣傳車上的大螢幕在花蓮人潮聚集地播放，影片以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸，結合國旗意象與花蓮日常畫面，喚起鄉親共同響應罷免行動。

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「微光花蓮」副領銜人潘文欽說，傅崐萁不僅在花蓮橫行霸道，更在國會親共賣台，這是罷免他的根本原因，不論花蓮人對國民黨或民進黨有何感受，都應堅守反共、愛國的底線，將自由民主傳給下一代。

花蓮沒有傅 會很不一樣

「曙光花蓮」代表曾璽文說，傅家王朝已經在花蓮廿三年，這些時間只是不斷證明，傅氏夫妻沒有能力為花蓮度過一次次的難關。「花蓮不是傅崐萁的，花蓮人沒有傅崐萁不會怎樣，但是花蓮沒有傅崐萁會很不一樣」。

民進黨秘書長林右昌表示，感謝花蓮的公民團體及無畏的花蓮人，若不是花蓮人送出一六九％的罷傅二階連署，許多團體可能已放棄。花蓮人的勇氣激勵全台，也讓這場公民運動成為史冊中的關鍵一役。

民進黨發言人韓瑩、青年部副主任吳奕柔昨偕廿四名來自全台各罷區的青年召開記者會，號召青年返鄉投票。

吳奕柔指出，年輕人也不想一提再提「亡國感」，但就因國民黨連不要「舔共賣台」，如此簡單卻重要的事都做不到，才會有全台一三○萬份罷免連署，青年佔台灣人口三○％，足以翻轉一場選戰，呼籲青年選民在這週六一起回家投同意。

花蓮北漂青年王家緯哽咽發言說，常被朋友笑「去花蓮要不要帶護照？」這也反映花蓮長期被「傅崐萁家族」掌控的困境，七二六就是和傅說再見的「民主告別式」，請大家一起回家罷免投同意，扭轉花蓮的命運。

桃園區青年志工徐佑昕指出，桃園市是全國唯一六區全罷的縣市，就是因為這六席立委表現荒腔走板，拜託桃園人下架這些立委，讓桃園不再蒙羞。

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