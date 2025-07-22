林正盛：絕不能讓藍白立委搞臭台灣

反共護台志工聯盟昨舉行記者會，呼籲選民一定要出來支持罷免。 （記者田裕華攝）

2025/07/22 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免投票倒數四天，前聯電董事長曹興誠昨與導演林正盛、演員楊烈等影視界人士召開記者會，林正盛批評，他想保護台灣，絕不能讓藍白立委把台灣弄臭；曹興誠也呼籲台灣的中間選民、經濟選民、知識選民，七月廿六日一定要出來支持罷免。

林：熱愛台灣 願站出來支持罷免

反共護台志工聯盟昨舉行「善惡對決．掃除黑暗︱七二六全民罷免護台灣」記者會，邀請楊烈、林正盛、馮賢賢等影視文化界人士，以及前台中縣長廖永來、退將丘衛邦等人站台。

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住淡水區的林正盛受訪表示，他很熱愛台灣民主生活方式，想要保護好台灣，所以願意站出來支持罷免。藍白立委現在是要把國家弄臭，要把台灣搞成一個糞坑，然後不分對錯，讓所有人都生活在糞坑中，自己絕對無法接受。

林正盛強調，台灣很棒，有民主自由的生活方式，絕對不能讓藍白立委將台灣搞臭，自己週六一定會去投票。

曹興誠表示，程序正義是維持國家公信力、維持社會穩定、保障公平、實踐正義及維持良善不可或缺的基礎。現在的立法院完全沒有程序正義可言，藍白立委違反程序正義，以獨裁、暴力方式立法，摧毀台灣社會穩定良善的基礎。

「國民黨立委配合共產黨在摧毀台灣的程序正義！」曹痛批，這些國民黨立委去北京拜見中共政協主席王滬寧回來後，用暴力方式破壞台灣的程序正義。

曹興誠呼籲，希望台灣的中間選民、經濟選民、知識選民，廿六日一定要出來支持罷免，「如果再讓國民黨繼續搞下去，台灣真的會完蛋」。

連罵罷團老鼠 曹斥有什麼資格罵人

對於國民黨副主席連勝文痛罵罷團是「陰溝裡的老鼠」，曹興誠回應，過去三年自己繳了卅億元的稅給國家，連過去三年在台灣繳了多少稅？有沒有繳稅？你有什麼資格罵人「老鼠」？這些都是不公不義，「如果不罷免國民黨立委，國家就會從根爛掉」。

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