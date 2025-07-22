徐重仁支持大罷免 綠：藍白脫序到大家無法容忍

大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁20日深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免。（資料照）

2025/07/22 05:30

〔記者陳昀、林欣漢、謝君臨／台北報導〕全聯實業前總裁徐重仁廿日深夜在社群發文表態支持大罷免，呼籲大家站出來「守住台灣民主的最後防線」。民進黨昨表示，這凸顯藍白掌控的國會，脫序暴走到大家無法容忍的程度；國民黨主席朱立倫則稱，尊重每個人的立場，但現在的民進黨已經被很多年輕人認為，跟資方、財團站在一起欺負年輕人。

朱：民進黨跟資方站一起

民進黨發言人吳崢表示，徐重仁來自產業界，近期包含徐在內非常多產業界人士，都對國民黨、民眾黨在國會破壞台灣經濟、民生的行為憂心忡忡，徐的表態，凸顯各行各業、各界人士都認為，藍白掌控的國會，脫序暴走到大家不能容忍、無法接受的程度，更憂心衝擊到產業民生。

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立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，徐總裁站在關愛台灣、守護歷史的角度，不容許、也難以容忍國會失序、失靈，過去企業家在政治議題上相對保守，比較不會選邊發言，但在台灣民主忍無可忍、退無可退時，徐總裁站出來，黨團感謝他對大罷免行動的支持，也期待社會各界不同領域，大家都為大罷免最後衝刺展現正義之聲。

朱立倫指出，國民黨的立場這幾年很清楚，都跟人民、勞工、弱勢民眾站在一起。國民黨通過「四＋一」的假期，民進黨想要沒收，民進黨也覺得年輕人應該要忍耐低薪，甚至很多事情都用跟勞方相反的態度。

朱立倫並提及，「大罷免」是「總罷免」，全世界從來沒有聽過，前總統陳水扁不會這樣做，總統賴清德就敢做；前總統蔡英文不會這樣想，賴清德就這樣想。全世界找不到任何一個民主國家，會對在野黨全面的罷免，這就是民主最大的恥辱及毀滅。

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