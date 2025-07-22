徐重仁：在野癱瘓施政 罷免是公民的責任

大罷免投票倒數，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁前天深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題，表態力挺大罷免。（資料照）

2025/07/22 05:30

如果任由不適任的立委續把持立院 受傷的是全體台灣人民

〔記者楊雅民／台北報導〕本週六就是大罷免第一波投票日，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁前夜以「守護台灣民主的最後防線」在臉書貼文力挺大罷免。他說，在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推與民意背離的法案，不但癱瘓政府施政，也動搖了整體社會的安定。如果一位立委違背民主價值，甚至損害國家利益，那麼透過合法程序罷免，正是公民應盡的責任。

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在野黨操作輿論、誤導視聽

他表示，在野黨中的一些勢力，與中國保持曖昧甚至親近的立場，對於台灣主權與民主制度的尊重顯得薄弱，透過立法院這個民主制度的舞台，包裝自己是「民意代表」，實際上卻不惜操作輿論、誤導視聽，「如果我們任由不適任的立委持續把持立院，把整個國家當成政治鬥爭的戰場，那麼受傷最深的，將會是全體台灣人民」。

徐重仁臉書貼文一出，立刻引起數萬名民眾按讚，紛紛留言「謝謝你為台灣站出來」、「有良知的人都應該站出來守護台灣」；但也引來藍白小草出征，「徐重仁帳號被盜了嗎？」、「是先前說年輕人不努力那位嗎？」

面對貼文風波，徐重仁昨天中午又以「真心愛台灣的發言」為題發文「我個人從來不屬於任何政黨，也無意替哪一個政治立場發聲，我只是用一顆真誠愛台灣的心，說出自己的觀察與呼籲。」

徐重仁說，台灣雖小，卻擁有堅強的生命力與創造力，期盼的是一個讓年輕人願意留下來奮鬥的台灣；是一個讓父母放心、長者安養的社會；是一個不必靠對立來爭取關注，而能靠實力贏得世界肯定的國家。

他指出，台灣現在面對許多挑戰，在野黨如果能本著造福全民的出發點，來監督與提醒執政者的不足，提出具體的建言，那將是民主社會的寶貴力量；若只是為了反對而反對，只顧政黨利益而不顧人民期待，反而讓社會陷入無謂的紛擾與不安，這將是對民主的傷害。

罷免是人民捍衛制度機會

也是對民代最直接的監督

他強調，七月廿六日的立委罷免投票，就是一場台灣人民能夠表達不滿、捍衛制度的機會，也是對民意代表最直接的監督與審判。如果一位立委無視選民託付，違背民主價值，甚至損害國家利益，那麼透過合法程序將其罷免，正是我們身為公民應盡的責任，「這不是政黨的勝負，而是人民對未來的選擇」。

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