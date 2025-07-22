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    「竹市雙罷」號召科技人 726出來投同意罷免

    竹市立委市長雙罷團體號召科技人726站出來票投同意。（記者蔡彰盛攝）

    竹市立委市長雙罷團體號召科技人726站出來票投同意。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/22 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市雙罷團體（立委鄭正鈐、市長高虹安）展開掃街活動，呼籲「竹市科技人站出來」、「園區媽媽們站出來」，具科技背景的市議員劉崇顯、劉彥伶全程陪同志工，發言人陽明交大教授林志潔說，過去幾年新竹的建設流標，空橋跳票還造成鄰損，施政評比三年吊車尾，很打擊科技人的期待，呼籲科技人七二六站出來投同意罷免票，給新竹一個重新開機的機會。

    施政評比吊車尾 打擊期待

    林志潔表示，新竹是許多科技人工作、生活與安家立命的處所，陽明交大緊鄰園區，她過去二十年和園區一起成長。市議員劉崇顯從事公共服務前，在聯電上班，市議員劉彥伶則在工研院服務，對於園區生態與三明治世代的生活都非常了解。大家希望新竹做為科技城，能持續研發的能量，能照顧好在這裡安家落戶、護國神山群的推手。

    林志潔指出，也許大家對制衡監督有一些想像，但過去幾年新竹的建設流標，空橋跳票還造成鄰損，施政評比三年吊車尾；國會的亂象加上科研經費被刪凍，更讓大家擔心國家安全與孩子的未來。

    刪凍科研經費 詆毀園區努力

    林志潔拜託在園區生活的朋友們，七二六站出來投同意票，給新竹重新開機的機會，讓生活的環境可以改善，新竹可以更好。

    劉崇顯說，有越來越多竹科同仁看不慣國會濫刪園區預算，造謠台積電變成美積電的行為，真的是在詆毀所有科技從業人員的努力，七二六一定要站出來投同意罷免，找回竹科所在城市的光榮感。

    此外，竹市議員陳建名昨與志工們無畏風雨，在經國路、延平路站路口宣講，路過民眾比讚加油。

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