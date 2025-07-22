桃園罷免案說明會 5藍委缺席

2025/07/22 05:30

6區罷免領銜人 火力全開 批缺席立委當薪水小偷 選民無法接受

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市立委罷免案公辦電視說明會昨登場，六區罷免領銜人全數到場，被罷免人僅第一選區立委牛煦庭出席，與領銜人陳曉煒相互攻防，陳曉煒拿出手舉板四問牛煦庭，牛煦庭逐一反擊。

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牛煦庭出席 罷牛領銜人提四問

陳曉煒亮出三萬多字「答辯牛煦庭罷免理由答辯書」，批牛過去在立院的表現是放棄專業，並四問牛為何不反共？為何在立院亂打人？為何是傅隨組織？為何事對黃國昌彎下腰？

牛煦庭則以問政專業、修法能力、基層服務三大理由，呼籲選民讓他繼續貢獻溫暖，對於陳的提問以數據、照片逐一反駁，對於陳曉煒稱他傅隨組織，牛強調，他在立院的角色不是聽命行事、不是誰的小弟，而是可以帶動修法的立委。

其他領銜人依序上台，主要訴求罷免主軸是下架親中立委、捍衛台灣民主價值，第二選區領銜人陳廷瑋對立委涂權吉缺席表示可惜，就如同涂在立院的出席率，當一個「薪水小偷」，選民無法接受；第三選區領銜人羅怡雯抨擊立委魯明哲，在立院長期配合及縱容黨意，若是六星立委就請站出來表達立場，不是默默跟著黨走，沒做功課就跟著舉手。

罷免主訴求 捍衛台灣民主價值

第四選區領銜人鄧永城羅列罷免立委萬美玲四大理由，包括擴權、違憲、刪凍預算、親共賣台、罷免答辯避重就輕，質疑萬一直在迴避監督，封鎖屏蔽不同意見。

第五選區領銜人呂夢宣批立委呂玉玲，政治家族把持地方廿三年，還配合黨通過擴權法案、毀憲亂政，大砍國防、客家預算，配合黨意削弱政府權力、國力，並形容「若中共是外患，親共立委留在國會就是內憂」。

第六選區領銜人林萬榮提出立委邱若華背叛人民福利、背叛國家安全、背叛台灣憲政體制，一路走來到底代表了誰，「若不敢向自己政黨說做錯了，廿六日就讓選民用同意票替你說」。

對於缺席說明會，涂權吉表示，罷免非建立在理性討論基礎，他選擇走入地方、面對面與選民溝通；魯明哲辦公室指出，魯希望跟選民雙向溝通。

萬美玲強調，不參與是不願社會對立更加激化與撕裂，更不希望看到台灣的民主價值被仇恨所消磨；呂玉玲回應，她已在平鎮、龍潭各個鄰里舉辦問政座談會，向鄉親報告在立法院努力的成績；邱若華說，昨與市長張善政在大溪頂埔轉運站視察工程進度。五名立委均強調，針對罷團的罷免理由，都已在答辯書中詳實說明。

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