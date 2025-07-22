基隆罷免說明會》領銜人批毀憲亂政 林沛祥細數政績

基隆市立委林沛祥罷免案昨晚進行公辦罷免電視說明會，罷免案提議領銜人陳青逸（左）、林沛祥（右）互有攻防。（記者俞肇福攝）

2025/07/22 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立委林沛祥罷免案昨晚進行公辦罷免電視說明會，罷免案提議領銜人陳青逸痛批林沛祥是「親共懶惰政客」，跟著立法院國民黨團總召傅崐萁前往北京，回國後在立法院聯手毀憲亂政；林沛祥反擊「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，細數問政作為，情緒激動一度紅了眼眶。兩人都喊話支持者，週六出來投罷免票，守護台灣民主。

陳青逸逐一論述罷免的理由，批林沛祥是「親共懶惰政客」，跟傅崐萁前往北京回國後，與民眾黨立委在立法院聯手毀憲亂政，還羞辱公務員，漠視國家安全、造謠抹黑，言語霸凌污衊公民團體、怠忽職守，背叛民意付託等。好不容易在罷團志工與鄉親站街頭爭取連署，不用再忍受三年，呼籲民眾週六出來投同意罷免票，最後五天一人拉五票、衝過八萬票，讓基隆成為民主的台灣頭。

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林沛祥反擊說，罷團「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，他細數在立法院查弊案、推動民生法案監督政府、推動財劃法修正替基隆爭取到每年七十五億元，講到激動處，一度紅了眼眶，他呼籲當初支持他的民眾，再一次出來投不同意罷免票。公辦罷免電視說明會昨晚七點由中嘉吉隆有線電視直播至八點，今、明同一時段重播。

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