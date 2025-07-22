基隆監票員無法在工作地投票 選委會︰逾期提供名冊

2025/07/22 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市立委林沛祥罷免案週六投票，罷免案提議領銜人陳青逸昨表示，基隆市選舉委員會因內部作業問題，導致監察員不能在工作的投票所投票，只能請假回戶籍地，罔顧監察員投票權益。基隆市選委會總幹事趙明華指出，因罷免領銜人、被罷免人雙方都逾期提供推薦監察員名冊，造成作業不及，都依相關規定辦理。

罷團抗議︰罔顧監察員權益

選委會在七月十九、廿日舉辦監察員講習，雙方陣營都提供二八三位監察員與候補監察員廿餘人；陳青逸與民進黨市議員鄭文婷十九日接獲推薦的監察員反映，基隆選委會表示監察員不能比照往例，在工作的投票所投票，當天立即詢問選委會原因。

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選委會十九日發布新聞稿表示，依照罷免案編造投票所名冊注意事項，區公所應於七月七日十七時前將工作地投票的工作人員名冊送達戶籍地戶政事務所。選委會七月四日函請領銜人及被罷免人推薦投票所監察員，收文後四日內將名冊送審。

陳青逸昨公布相關作業時序，強調依選委會告知的時程辦理，台中也有類似事件並已補救，要求選委會讓監察員在工作地投票。

選委會表示，台中市是受颱風影響，基隆則是因為七月九日才接到雙方各自推薦的監察員完整名冊，來不及造冊。工作人員雖無法在「工作地」投票，仍可請假返回戶籍地投票，不影響投票權益。

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