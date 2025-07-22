罷團控行政不中立》港湖鄰長發投票通知單 爆勸投反罷

2025/07/22 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕罷免台北市國民黨立委李彥秀的公民團體「港湖除銹」昨指出，港湖區有鄰長陪里幹事遞送投票通知單時，要民眾「出門投反對罷免」，涉嫌違反行政中立，質疑國民黨改變桃園魯明哲罷免案塞信箱會留證據的手法，以親送投票通知單口語宣傳反罷免，湮滅證據。台北市政府民政局表示，會再次要求並宣導所有工作同仁，務必謹守行政中立。

民政局︰會再要求謹守行政中立

「港湖除銹」發言人Jason指出，志工反映，港湖區其他里前幾日都已經收到投票通知單，他直到十九日下午四點多，里幹事才由鄰長陪同上門遞送投票通知單，鄰長並口頭告知要他們「出門投反對罷免」。

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志工說，由於事發突然，當下未能錄音錄影，但立即向鄰長及站在後方三公尺的里幹事反映，要求遵守行政中立，並懷疑非單一個案，挨家挨戶送通知單時，可能都有提及。

該里里長昨天受訪表示，里幹事是新考上的同仁，對里內住戶不熟悉，之前有許多住戶反映未收到投票通知單，才由鄰長協助指引，昨（廿一）日已發送完畢；至於發送過程因他未陪同，並不清楚是否有相關發言。里幹事受訪則強調，未違反行政中立。

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