北市綠軍合體罷團 車掃、大縱走催票

台北市議會民進黨團「台北同意罷」系列活動，昨在大安區車隊掃街宣傳。（記者董冠怡攝）

2025/07/22 05:30

綠議員助攻 大安區車隊宣傳罷免羅智強 民眾熱情揮手打氣

〔記者董冠怡／台北報導〕七二六罷免投票倒數四天，台北市議會民進黨團攜手五個公民團體分進合擊做最後衝刺。民進黨團舉辦「台北同意罷」系列活動，昨天起連續五天展開車隊掃街，首日由大安區打頭陣，沿途有許多民眾熱情揮手打氣，今天將繞行信義、南松山；罷團也搭配議員深入巷弄，穿梭大街小巷強化陸戰，有海外歸來的民眾見狀上前加油打氣，讓疲憊不堪的志工們士氣振奮。

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拚罷芯 今天繞行信義、南松山

台北市議會民進黨團總召陳慈慧、幹事長顏若芳及大安、文山區議員簡舒培、王閔生、趙怡翔，昨天一早聯合罷免立委羅智強的「大安強強滾」及「台灣出來罷」，從古亭國小旁出發車掃。簡舒培、王閔生、趙怡翔說，看到沿街民眾熱情揮手打氣，感受到民眾翻轉國會的強大決心，「五區全罷、台北不一樣！」

「大安強強滾」及「台灣出來罷」表示，志工們已經努力走到現在，接下來要交棒給出門投票的選民，最後一哩路，需要大家七二六出門投票「同意罷免」，正告中共，台灣還在、民主還在，自由是珍貴的氧氣，也向國際社會展示台灣是堅毅可靠的盟友，如果罷免成功，世界也會展臂歡迎台灣成為民主防線的重要一員。

山除薇害、剷除黑芯 小巨蛋會合

另外，罷免立委王鴻薇的「山除薇害」昨晚先與民進黨立委吳沛憶合體，再與罷免立委徐巧芯的「剷除黑芯」一起舉行南京東路大縱走，先在南京東路四段的兩蔣看板前會合後，徒步至台北小巨蛋；從溫哥華返台的楊先生說，先前飄洋過海寄送連署書，現在特別回國投票，「自己的國家自己救！」

罷團更從早上七點半起至晚間九點半，早中晚排定定點、街掃、追垃圾車，不放過任何一個宣傳催票的機會，努力拚讓「大罷免大成功」！

而民進黨團的車掃今天將到信義、南松山，議員洪健益、許淑華、張文潔預告上午九點半在松山慈祐宮前集合後，與「剷除黑芯」一起車掃；接下來還有週三中山及北松山、週四內湖和南港、週五文山與南中正。

罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」與綠委吳沛憶舉行南京東路大縱走活動，徒步至台北小巨蛋會合。（記者董冠怡攝）

民進黨台北市議員昨聯合罷團「大安強強滾」及「台灣出來罷」在大安區車隊掃街，宣傳罷免藍委羅智強。（記者董冠怡攝）

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