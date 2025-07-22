投入罷免半年 捨棄與家人共享假期》Jackson：每滴汗水都是為守護未來

「齊心斷翔」罷團發言人Jackson說，「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望。」（記者羅國嘉攝）

2025/07/22 05:30

記者羅國嘉／專訪

「原來我們真的可以靠雙手改變一些事情。」今年卅七歲的Jackson，擔任推動罷免國民黨新北市立委廖先翔的公民團體「齊心斷翔」發言人，為捍衛民主權利，他放棄與家人共享的假期，選擇走上街頭，儘管臉上難掩疲憊，他卻堅定表示，「這場行動或許艱辛，但每一滴汗水，都為未來種下希望」。

加入罷免行動半年，對Jackson來說，既是重擔、也是責任，身為普通的上班族，他和多數志工一樣，白天要上班，晚上和假日全心投入罷免行動。他說，「很多人都是請假、犧牲休息時間，只為了這件我們認為不能不做的事」。

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Jackson提到，成為發言人是意料之外的挑戰，「我對鏡頭、直播、面對媒體，全都是新的，甚至一度想放棄」。發言人不像其他志工可以輪班或協作，幾乎沒有喘息空間，白天工作，晚上備稿、練習發言，假日活動滿檔。他感性地說，「最對不起的就是家人，原本的週末時光，全被罷免行動佔據了」。

談到印象深刻的事情，Jackson回想，有位長者專程從瑞芳搭乘計程車到汐止連署，對方只說「年輕人都站出來了，我不能缺席」；另一位視障朋友堅持親自簽署連署書，志工用尺與輔具框定位置，協助對方摸索、簽名。他說，「每一個簽名，都是信任的重量」。

儘管時常遭遇反對者的挑釁、恐嚇，Jackson強調，和夥伴們有共識，「保護彼此、盡量減少衝突」，安全與理性，始終是行動的底線。

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