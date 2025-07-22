新北罷團大規模車掃 催投同意票

反共護台志工聯盟董事長曹興誠加入車掃。（記者陳奕劭攝）

2025/07/22 05:30

透過每天綿密掃街 深入都市與偏鄉區域 爭取認同

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國首波大罷免投票倒數四天，民進黨昨天舉辦「新北來罷！車隊出發！」記者會，反共護台志工聯盟董事長曹興誠、新北市立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、新北市議會民進黨團、新北各區公民團體都出席，高喊「大罷免、大成功」口號，即日起在全市展開大規模車隊掃街，積極衝刺催票，呼籲民眾七月廿六日出門投下同意罷免票，下架不適任立委。

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蘇巧慧指出，大罷免由公民團體與台灣人民發起，民進黨黨公職全力配合，成為公民團體最有力的後盾，從二階連署開始，新北市黨部結合新北市議會黨團，集結「罷區」和「非罷區」的議員，幫助公民團體衝過二階連署門檻。

她說，進入三階投票階段，「新北隊」全體總動員，與立法院民進黨團聯合站路口，和公民團體一起徒步掃街，現在進入最後倒數階段，透過每天綿密的車隊掃街，深入都市與偏鄉區域，希望用最快的速度，爭取最多張同意罷免票。

廖宜琨：每個人都要投票 罷免才能成功

新北市議會民進黨團總召廖宜琨說，所有議員都站出來，共同罷免親中舔共的立委，讓台灣恢復秩序，現在情況不容樂觀，每個人一定要出門投票，大罷免才能大成功。

曹興誠批藍營立委破壞台灣程序正義

曹興誠痛批，國民黨立委結合共產黨，破壞台灣程序正義，藍委拿到很多法案直接表決，導致社會爭議、混亂，立法毫無公信力，讓充滿良善的台灣社會變得一團混亂，這正是國、共兩黨陰謀，藍委徐巧芯等人謾罵，鼓動選民侮辱公民團體，這些立委一定要拔掉。

另外，台灣民眾黨廿日在民進黨中央黨部外舉辦反罷免集會，其中兩名「小草」潛入民進黨黨部丟雞蛋、錄影片，遭警方帶回，其中丟雞蛋的男子竟是去年上任的民眾黨林口黨部副主任。

蘇巧慧批評，藍白兩黨立委正在示範如何破壞憲政體制，所以有越來越多民眾站出來，要求藍白立委在任期未屆滿前退出國會，藍白立委不僅在立法院口出穢言、做出不雅動作，甚至在公開造勢場合辱罵現任總統，面對公民團體，使用「垃圾」、「邊緣人」等侮辱性字眼，散播仇恨言論，這種國會議員不適合留在立法院。

曹興誠、民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及新北各區公民團體，啟動車隊掃街。（記者陳奕劭攝）

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