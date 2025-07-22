花蓮教師召喚年輕人返鄉 勇敢投票

花蓮縣議員楊華美、前花蓮立委陳永興醫師（後排左一），昨天與花蓮九名退休、現任教師站出來呼籲旅外花蓮人返鄉投票。（記者王錦義攝）

2025/07/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國首波藍委罷免投票日倒數四天，花蓮縣議員楊華美及前花蓮立委、醫師陳永興昨與當地九名退休、現任教師出面呼籲旅外花蓮人返鄉投票，罷免國民黨立委傅崐萁。花中退休老師廖美菊向學生喊話，「老師好希望你們回來，不要說投票沒有用，團聚了所有決心，我們的票就可以選出更好的人」。

不是政黨之爭 是價值之戰

國小退休教師洪菊吟說，她從不在課堂表達政治立場，但這一年多的變化，她決定打破沉默，國會擴權黑箱通過，立委未經實質討論，就舉手通過重大法案，讓她深感民主正被侵蝕。曾有國民黨證的她強調：「我不是民進黨，也不是外地人，我是花蓮人的母親，這不是政黨之爭，而是價值之戰。」希望重啟花蓮、守護台灣，讓孩子在自由正義的土地安心長大。

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終結傅氏王朝 歷史會記載

國小退休老師戴莉如表示，廿三年來花蓮逐漸暗淡無光，傅崐萁的豪宅卻金碧輝煌，形成名副其實「窮花蓮、富崐萁」，傅崐萁是花蓮人選出來的，花蓮人有責任罷免這位惡霸，歷史會記載，勇敢的花蓮人在二○二五年終結傅氏王朝。

大漢技術學院副教授游麗方提到，學校將於七月底停辦，繼二○二一年台灣觀光學院關閉後，地方技職體系再遭重創。多位師生曾向傅崐萁陳情，要求協助審查停辦程序，但傅未出面積極協助，身為花蓮立委，面對在地教育流失竟選擇沉默，顯見對花蓮子弟毫不關心，完全失職、不適任。

旅外教師高淑芳說，她特地帶女兒回台投同意罷免票，她非常清楚這是一張關乎花蓮能否找回希望、找回誠實與正義的關鍵選票。

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