企業界挺罷 童子賢：改變花蓮 支持罷傅

和碩董事長童子賢昨表示，支持罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁。（資料照）

2025/07/22 05:30

徐重仁二度發文：真心愛台灣 不屬任何政黨

〔記者方韋傑／台北報導〕大罷免第一波投票倒數四天，科技界與商界重量級人士陸續表態。和碩董事長童子賢昨表示，支持罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁，今天上午將與花蓮縣議長張峻在鳳林鎮掃街拜票，展現企業家對台灣民主品質的深度關懷，「改變花蓮的時候到了」，這不是政黨對抗，而是花蓮人民自覺的展現。

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除了童子賢，曾任統一超商總經理和全聯總裁的徐重仁前夜也在臉書貼文力挺大罷免，引發熱議；他昨天二度發文強調自己「不屬於任何政黨」，是真心愛台灣。

童今上午將在鳳林掃街聲援罷免

童子賢表示，身為花蓮子弟，「言所當言，為所當為」，傅家盤踞廿三年，掌控資源、壟斷權力，已讓不少有志於公共事務的人被排除在外。

他強調，花蓮罷免行動是地方民意的自然流動，並不是一人、一黨能夠恣意操作。他此次必須本著良知發聲，即使政治光譜偏藍的朋友無法諒解，「我仍會堅持立場，這關乎台灣政壇的清濁，不容含糊」，除了中間選民，也有更多來自淺藍地帶的朋友，正在支持這場由下而上的改革。

「一個家族輪流做莊、利用假離婚安排政治繼承，讓花蓮政治庸俗化、家族化、私有化」。童子賢批評，傅崐萁夫妻長期掌握地方政權，未來傅回鍋選縣長，勢將再壟斷八年，「全世界還有這樣的民主政體嗎？恐怕只有金正恩家族能與之比擬」。

童子賢指出，花蓮政治早已淪為私人工具，他呼籲民眾勇敢表達，「民主政治的核心是多元，而不是單聲道」。

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