洪孟楷盼續為新北打拚 侯、康力挺

新北市長侯友宜站台洪孟楷，呼籲選民726出門投不同意票。（擷取自臉書「洪孟楷」）

2025/07/21 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕面臨罷免的新北市第一選區國民黨籍立委洪孟楷，昨在泰山區舉辦反罷免說明會，去年搭檔競選總統的「侯康配」新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康等人到場聲援，呼籲民眾七二六投下不同意罷免票，支持會做事的立委。洪孟楷呼籲群眾繼續給他機會，為新北市打拚。

侯友宜指出，他身為警察，最在乎「公平正義」，也尊重中央政府的體制，去年他選輸總統，祝福並鼓勵總統賴清德「好好做代誌」，為中華民國打拚，但現在卻看到全台灣無差別罷免，令人覺得黑暗。

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侯友宜說，洪孟楷選區橫跨林口到石門，努力打拚拿下六成選票，如今另外四成要罷免洪，到底是在罷什麼？人民覺得很厭煩，勞民傷財、吃飽太閒，將監督政府的人全部罷免，完全沒有是非，呼籲選民七二六挺身而出，投下不同意票。

趙少康表示，推動罷免的人去年沒投票給洪孟楷，現在又要罷免，是對選民最大的侮辱，如果嫌洪孟楷做不好，四年後不要投給他就好。這次罷免很醜陋、邪惡、荒唐，選輸就翻桌，欺負國家未來的希望，如果一、二個人做不好要罷免能夠理解，但全世界沒有國家要把卅一個立委統統罷免，有夠荒謬。

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