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    首頁　>　政治

    宮燈旗「一片藍」 新北議員質疑未公平分配

    2025/07/21 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案投票進入倒數階段，新北市議員鄭宇恩質疑選務過程「兩套標準」，大街小巷已懸掛大量挺藍宮燈旗，市府未依正常程序通知與分配懸掛旗幟，嚴重影響罷免方的言論空間與行政中立。市府回應，截至目前僅被罷免人向四個區公所提出宮燈旗申請，為求公平，已預先為相對方保留位置。

    市府︰預留雙方位置 僅被罷方申請

    鄭宇恩指出，每逢選舉宮燈旗懸掛是兵家必爭之地，公所都會召開會議，邀集各候選人抽籤，這次罷免卻看到大街小巷掛滿藍委洪孟楷的宮燈旗，公民團體一面都沒有，經詢問得知，罷團未接獲任何公文通知，新北市選委會也不同以往，把罷免案領銜人的聯繫地址提供給公所，導致公所無從邀集公民團體循往例開會和抽籤。

    公所未通知罷團開會 程序有貓膩？

    鄭宇恩質疑，沒有公平送達及通知的程序，僅單方面開放給被罷免人懸掛的宮燈旗合法嗎？如果是非法廣告物，呼籲環保局依照《廢棄物清理法》將懸掛在路燈桿上的宮燈旗全數清除，捍衛行政中立，確保選務公平。

    新北市政府表示，任何團體皆能依照規定提出宮燈旗申請，經審核無問題後懸掛。過往選舉期間，通常有多組候選人提出宮燈旗申請，基於公平原則，由公所邀集各候選人召開協調會，並透過抽籤公平懸掛，這次罷免案僅有兩方，因此採預留方式保障雙方權益。

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