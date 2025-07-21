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    「基隆絕沛」晚會催票 藍營說明會拚場

    「基隆絕沛」舉辦造勢晚會，民進黨基隆公職人員上台力挺。（記者俞肇福攝）

    「基隆絕沛」舉辦造勢晚會，民進黨基隆公職人員上台力挺。（記者俞肇福攝）

    2025/07/21 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕藍委大罷免將於七月廿六日投票，罷免國民黨基隆市立委林沛祥的團體「基隆絕沛」，昨晚在慶安宮舉行「罷免是愛絕沛必勝」造勢活動，呼籲民眾投下同意票，下架親中的不適任立委；國民黨基隆市黨部也舉辦「反惡罷、挺沛祥」政策說明會，黨主席朱立倫批民進黨「假反共真戰爭」。

    「罷免是愛絕沛必勝」晚會湧入大批支持者，民進黨立委王正旭、郭昱晴、基隆市議員鄭文婷、新北市議員卓冠廷、補教名師呂捷、網紅皮筋兒接力助講，罷免林沛祥案的領銜人陳青逸說，請民眾把握投票前最後幾天衝刺，「一人拉三票、衝破八萬票」，七月廿六日出來投下同意罷免票。

    民進黨基隆市黨部主委林明智表示，國民黨提反共，卻放任立法院國民黨團總召傅崐萁帶十六名立委訪中，與中國全國政協主席王滬寧會面，立委返台後提出毀憲亂政的法案，罷免向中國輸誠的立委剛好而已，呼籲人民站出來，投下同意罷免票。

    朱立倫說，全世界沒有任何民主國家搞大罷免，「民進黨是假反共真戰爭」，而「國民黨是反共要和平」，呼籲基隆人團結，讓基隆再贏一次，告訴民進黨不要再惡搞、不要再騙了，只會說林沛祥親共、舔共，民進黨不是抹黑就是抹紅，結果這二年抓的匪諜都在民進黨。

    國民黨主席朱立倫（左三）呼籲「反惡罷、挺沛祥」。（記者俞肇福攝）

    國民黨主席朱立倫（左三）呼籲「反惡罷、挺沛祥」。（記者俞肇福攝）

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